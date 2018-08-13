Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає легкий день для Терезів та Водоліїв, чого не скажеш про народжених під знаком Дів. Щоб день пройшов вдало, останнім доведеться прикласти чимало зусиль. Читайте гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день не варто починати великих проектів, а краще займатися уже знайомими справами. Бажано уникати конфліктних ситуацій та справ, які вимагають справжньої пильності. Не варто нехтувати знаками від свого тіла, тому при виявленні болячок варто одразу ж звернутися до лікаря. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Овна

День видасться складним та багатим на події – як приємні, так і проблемні. Впоратися з викликами допоможе інтуїція та тверезе мислення.

Емоційні натури можуть зіпсувати відносини не тільки усередині близького кола спілкування, але навіть вплинути на думку про себе в колі далеких знайомих.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Тельця

Тим, у кого на роботі виникатимуть неприємні ситуації, варто проявити стриманість та віддалитися від небажаних думок. Негатив швидко розвіється і важливо не приймати його на себе.

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Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Близнюків

Займіться своїми взаєминами та подумайте про людей з якими ви перебуваєте в тісному контакті. Сьогодні Близнюкам буде притаманно об’єктивно ставитися до людей, тому високі шанси розібратися з ким далі продовжувати дружити, а кого можна виключити зі свого кола спілкування.

У романтичних стосунках не найкращий час, щоб вдаватися до рішучих дій.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Рака

Ракам важливо зібратися з силами та крок за кроком іти до власної мети. Виконувати заплановане сміливо можете, поєднуючи холодний розрахунок та деяку відстороненість до прийняття рішень.

Інтриги, скандали, плітки, страхи – головні видачі вашої енергії, тож від них краще стороніться.

Лев (23 липня – 23 серпня)!



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Лева

Левам сьогодні варто проявити особливу уважність у питаннях фінансів. Буде легко припуститися карколомної помилки при покупці і необачно витрати надто багато. Тому від походів у магазини сьогодні відмовтеся.

Не втрачайте з поля зору і власний гаманець, особливо у громадському транспорті та місцях скупчення людей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Діви

Дівам сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Терезів

Терезам сьогодні буде притаманне неабияке перебільшення. Постарайтеся не роздувати з мухи слона. Багатьом представникам знаку видаватиметься наче всі налаштовані проти них. Проте це далеко не завжди буде правдою.

Загалом емоційний фон буде нестабільним, можливі безпричинні тривоги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманна неабияка красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть вам реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже лише від вас залежатиме – скористатися ним чи ні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Стрільця

Астрологи рекомендують у цей день знайти заняття, на яке вдасться направити усю повноту енергії. В іншому випадку ризикуєте потрапити в не надто приємну ситуацію. Важливо не сумніватися у своїх силах та впевнено виконувати задумане.

У дражливих ситуаціях будьте дипломатичними. Думка, що ви завжди маєте рацію, може бути згубною для вас. Пам’ятайте, що у кожного своя правда і те, що інші не відповідають вашим очікуванням, є перш за все вашою проблемою, а не їхньою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Козерога

Постарайтеся не втрачати потік енергії, який буде притаманний сьогодні Козерогам. Усі сили астрологи рекомендують направити на виконання найважливіших справ. Радять при цьому не втрачати самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменште шанси на помилку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Водолія

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Будьте обережними на вулиці! Є шанс, що вас захочуть використати шахраї. Двічі думайте, перед тим як погоджуватися на непевні пропозиції.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 13 серпня 2018 для Риб

Рибам може випасти нагода побачити результати вашої праці, імовірно, зробленої доволі давно і вже благополучно вами забутої. Можливе отримання коштів, на яких не чекали чи звістки з далека.

Тим представникам знаку, які в цей день вирушать в дорогу, може неабияк поталанити. Є високі шанси, що від час далекої подорожі чи відрядження трапиться доленосна зустріч.