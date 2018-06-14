06:03
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
  • неділя
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку

111 Читать новость на русском
Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку / 24 Канал

Гороскоп на сьогодні, 14 червня 2018 року, передбачає випробування Водоліям, а от Дівам може поталанити. Загалом ж день обіцяє бути неспокійним. Читайте гороскоп на 14 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи не рекомендують надмірно навантажувати себе важкою фізичною роботою. Також бажано утриматися від алкоголю, сигарет та важкої їжі. Натомість бажано з зайнятися плануванням та бережно ставитися до здоров’я. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 11 – 17 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день Тельці можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні для Тельців зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День буде вдалим для Близнюків, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Вірогідно, що на вас сьогодні на валиться чимало спокус. Не піддавайтеся на службовий роман – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів сьогодні буде багато сил, як на кінець робочого тижня. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

За можливості астрологи рекомендують сьогодні зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День поганий для службових відряджень та початку нових проектів, а от з фінансами клопотів не виникатиме. На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

У самотніх Скорпіонів високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки. На алкоголь астрологи налягати не рекомендують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні з Козерогами злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до уваги. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Астрологи рекомендують не забувати про легкі заняття спортом та застерігають від зловживання жирними продуктами, алкоголем, тютюном.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні бажано не сваритися з оточуючими, а якщо ви вже з кимось посварилися – миріться. Для Водоліїв день сприятливий для виконання обіцянок, у тому числі і давніх.

Від укладення важливих угод, вирішення фінансових питань краще утриматися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні бажано зайнятися справами, пов’язаними з наукою, мистецтвом та будь-якою творчістю.

Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
13 червня, 22:16 Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
2800
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 червня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 397
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
13 червня, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
673
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
13 червня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
576
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
13 червня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 591
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук