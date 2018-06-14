Гороскоп на сьогодні, 14 червня 2018 року, передбачає випробування Водоліям, а от Дівам може поталанити. Загалом ж день обіцяє бути неспокійним. Читайте гороскоп на 14 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи не рекомендують надмірно навантажувати себе важкою фізичною роботою. Також бажано утриматися від алкоголю, сигарет та важкої їжі. Натомість бажано з зайнятися плануванням та бережно ставитися до здоров’я. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день Тельці можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні для Тельців зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День буде вдалим для Близнюків, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Вірогідно, що на вас сьогодні на валиться чимало спокус. Не піддавайтеся на службовий роман – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів сьогодні буде багато сил, як на кінець робочого тижня. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

За можливості астрологи рекомендують сьогодні зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День поганий для службових відряджень та початку нових проектів, а от з фінансами клопотів не виникатиме. На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

У самотніх Скорпіонів високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки. На алкоголь астрологи налягати не рекомендують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні з Козерогами злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до уваги. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Астрологи рекомендують не забувати про легкі заняття спортом та застерігають від зловживання жирними продуктами, алкоголем, тютюном.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні бажано не сваритися з оточуючими, а якщо ви вже з кимось посварилися – миріться. Для Водоліїв день сприятливий для виконання обіцянок, у тому числі і давніх.

Від укладення важливих угод, вирішення фінансових питань краще утриматися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні бажано зайнятися справами, пов’язаними з наукою, мистецтвом та будь-якою творчістю.

Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.