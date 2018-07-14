Гороскоп на сьогодні, 14 липня 2018 року, передбачає день вдалий для підбиття підсумків та налагодження справ по дому. Без особливих клопотів минатимуть і поїздки та зустрічі з рідними. Читайте гороскоп на 14 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують знайти час на себе навіть тим, кому цієї суботи доведеться попрацювати. Дві – три години спокою додадуть сил та допоможуть віднайти внутрішню гармонію. За покупками відправлятися варто лише за гострої необхідності, натомість краще більше часу побути на природі. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 14 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Також вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача. До Овнів, які у вечір 14 липня, залишаться вдома можуть навідатися довгоочікувані гості.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні астрологи рекомендують зайнятися духовним розвитком та дослідити власні можливості. Рекомендовано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів.

Любовний гороскоп 14 липня особливих сюрпризів не передвіщає. Тим, у кого є пара, варто подумати про романтичну вечерю. Сьогодні дозволений алкоголь.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам сьогодні слід уважно спостерігати за вмістом того, що вони їдять. Існує великий ризик харчових отруєнь. Уважно читайте етикетки, перед тим як купляти продукти. Віддайте перевагу вечері вдома. Обережність не завадить і з ліками – самолікування може призвести до загострень.

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Також астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до фінансових втрат.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні справи добре підуть у Раків-фінансистів, ймовірно, що вдасться повернути борг, про який ви вже мало не забули.

Через високий шанс неуважності, астрологи рекомендують на цей день Ракам утримуватися від категоричних суджень та важливих рішень. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Ретельно контролюйте свої напади вразливості – сварки вдома вам ні до чого. У ділових справах варто діяти з обережністю та тактом – надмірний тиск та заповзятість можуть мати негативні наслідки.

Романтичні побачення сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів, втім неговірким Левам краще перенести амурні справи на інший день. Високі шанси, що ви промовчите весь вечір.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні вдаватиметься робота, за яку потрібно братися руками, а не головою. Дрібні ремонти вдома, робота в саду – це те, чому сьогодні треба віддати перевагу.

У цей день астрологи рекомендують бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні добре вдаватиметься зосереджуватися на духовних питаннях. Рекомендовано добре виспатися, більше відпочивати та нікуди не спішити. В іншому випадку маєте шанси почувати себе млявим та виснаженим.

Спокій і самота – це те на що сьогодні астрологи рекомендують Терезам витратити свій вільний час. Втім за доброго настрою можна і відправитися на гулянку та зайнятися цікавими справами у компанії добрих друзів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні для Скорпіонів наступив ідеальний час для наведення ладу – повимивайте вікна, полиці, добре провітріть помешкання. Очищення простору позитивно вплине на ваше самопочуття та дозволить заодно навести лад і у своїй голові.

Також у цей день Скорпіони мають високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Великі проекти Стрільцям краще сьогодні не починати – є більше шансів зазнати емоційного зриву, аніж позитивного результату. Краще доробляйте старі "хвости" та справи, які не вимагають надмірної фізичної активності.

Відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У працьовитих Козерогів сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил та енергії з вашої сторони видасться мінімальною.

Якщо затягла буденність і ви потребуєте змін – беріться придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватися. Візьміть справу у свої руки, обдзвоніть друзів і у вас точно з’явиться цікавенький план на вечір, а то й на вікенд.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Для Риб у цей день можуть бути характерними емоційні спалахи. Щоб не траплялося конфліктів та травмонебезпечних ситуацій постарайтеся тримати себе в руках. Коли помітите, що починаєте "закипати" – відійдіть у сторону, порахуйте до десяти чи попийте води. Так ви зможете уникнути небажаної сварки та конфронтації.