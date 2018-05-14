Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2018 року буде сприятливим для людей народжених під знаками Близнюків та Водоліїв, а от у Стрільців можуть виникати труднощі. Загалом день обіцяє бути доволі вдалим та сповненим позитивних моментів. Читайте гороскоп на 14 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні сміливо можна братися за початок ремонту – помешкання чи машини. За прогнозами астрологів добре вдаватимуться і домашні справи. Також успіх супроводжуватиме і людей, які задумали піти на романтичне побачення – час сприятливий для початку нових та укріплення давніх стосунків.

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Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні вас можуть приємною звісткою порадувати ділові партнери чи колеги по роботі. Найімовірніше, що новина стане для вас несподіванкою.

Хороший день для заняття спортом і ставлення перед собою нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати взятися за активний спосіб життя – зараз саме час це зробити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельців у понеділок підстерігатиме фінансова вдача – ймовірно дохід принесе робота, до якої ви приклалися ще давніше. Також високі шанси підвищень на роботі та добавок до зарплати.

Вдома ймовірні приємні сюрпризи від близьких людей – чи то смачна вечеря, чи радісна звістка.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні обставини складатимуться якнайкраще для Близнюків – і особисті, і ділові партнери проявлятимуть розуміння та не перешкоджатимуть вам втілювати задумане.

Ймовірно, вам буде важко всидіти на місці – скористайтеся з цієї бурі енергії та направте її в конструктивне русло. Займіться власним здоров’ям, можливо саме зараз час подумати про спорт.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні ваша допомога може знадобитися близьким вам людям – беріться за цю справу без сумнівів. На конфлікти не йдіть, у суперечки також встрявати не варто, а тим паче забудьте про провокації. Краще мовчки допоможіть.

Виконані справи принесуть чимало радості та вдоволення, але будьте обачними та зумійте вчасно заховати гаманець, щоб на радостях не розтринькати занадто багато грошей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У Левів сьогодні дуже сприятливий день для візитів до косметологів, стоматологів чи лікарів. Якщо маєте потребу потрапити на прийом до спеціаліста – не зволікайте.

Всі грошові справи сьогодні налагоджуватимуться без зайвих клопотів, звісно за умови, що ви не будете лінитися та чекати на легкі гроші.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На роботі у дів сьогодні все йтиме по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та начальством протікатимуть у дружелюбному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.

Для Дів ефективними будуть дихальні практики, очищення за допомогою сауни, лазні чи півгодинне перебування у теплій ванні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На Терезів сьогодні може навалиться лавина роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і від пункту до пункту виконуйте заплановане.

Зі складних ситуацій вам вдаватиметься вийти з високо піднятою головою – вдача допомагатиме впоратися з ними та залагоджувати дрібні конфлікти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, як то ремонт чи нові контракти сприятиме вдача.

Своїм слабостям не потурайте – краще відкладіть лінь на задній план та беріться за самовдосконалення – займіться спортом і своїм здоров’ям.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні вам може бути важко налаштуватися на роботу – чи то через вихідні, чи просто настрій буде не до праці. Проте переламати себе все ж варто, бо зараз поганий час для ледарювання.

Будьте обережними з грішми, особливо коли відправляєтеся на шопінг. Ймовірні необдумані витрати з часом можуть вас засмутити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Побережіть здоров'я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні Водоліїв може настигнути дуже слушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.

Уникайте інтриг та пліток – це лише забере ваш дорогоцінний час та енергію, краще використайте його на себе самого.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.

Гроші старайтеся берегти – марнотратство це останнє, що вам зараз потрібно. А от сил на справи не шкодуйте – вкладена праця віддасться сторицею.