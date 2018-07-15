07:15
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    22°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку

479 Читать новость на русском
Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку / 24канал

Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2018 року, передбачає день вдалий для Раків, а от Близнюкам варто приготуватися до не найкращого перебігу подій. Загалом ж доба для переважної більшості знаків минатиме без особливих загострень. Читайте гороскоп на 15 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують зайнятися самовдосконаленням. Добрі результати принесе час, вкладений у навчання та спілкування. Протипоказані лінь та брехня. Негативні думки у цей день матимуть потужну силу, тому від них варто відмовитися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 9 – 15 липня 2018 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Астрологи рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні для Тельців день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Важливих справ астрологи починати не рекомендують. Запрацьовані Тельці можуть врешті-решт дати собі поблажку та добряче відпочити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні у Близнюків може відбутися неабияке пробудження сили. Проте таке відкриття може не всім стати до вподоби. Декому може бути занадто важко впоратися з новою силою, що може призвести до негативних наслідків.

Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками, як то медитація. Це позитивно вплине на загальний перебіг дня та допоможе уникнути незрілих реакцій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Астрологи пророкують людям народженим під знаком Рак на сьогодні сприятливий день. Проте варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам зодіаку

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Сни, побачені в ніч на 15 липня, для Раків можуть мати особливе послання.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Левів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим-небудь смачним, але за умови що воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа, м'ясо.

Корисно займатися роботами по дому, влаштувати прибирання, позбутися від непотребу. Від гулянь не варто відмовлятися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам астрологи сьогодні рекомендують уникати місць великого скупчення людей. У таких місцях є високі шанси стати жертвою недоброзичливців, які в цей день активізуються. Краще зайнятися собою, домом. Вкладені сьогодні зусилля дадуть відчутний результат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні вам можуть бути притаманними приступи егоїзму. Пам’ятайте, що у них нічого поганого, головне – не робити зла іншим. Якщо ж вам доведеться порушити обіцянку – просто попередьте людину, перед якою маєте зобов’язання.

Коли мова йде про щось дійсно суттєве, ви розумієте наскільки важливо бути надійним та хорошим другом. Щирі люди це помічають, тому не засмучуйтеся через егоїстичні настрої.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні бажано зайнятися своїм здоров’ям. Корисними будуть фіто процедури, заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо відчуваєте, що щось починає боліти – подумайте про те, щоб звернутися до лікаря. Чим швидше ви зреагуєте на виниклі проблеми, тим швидше настане бажане одужання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Риби, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку буде по доброму войовничим. Вдалий момент, щоб організувати зустріч друзів, родичів чи колег.

Можете сміливо вступати у розмови та зав’язувати нові знайомства. Ваша харизма дозволятиме сьогодні робити це з легкістю та невимушеністю.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
14 липня, 22:03 Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
3969
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 476
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 2564
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 липня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 843
Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
14 липня, 19:35 Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
Борис Немировський 774
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
На Майдані 12 годин поспіль грають на роялі в підтримку в'язнів Кремля
 21 червня , 17:56
Курс валют на 5 березня: долар дешевшає, євро дорожчає
 5 березня , 08:30
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук