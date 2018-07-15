Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2018 року, передбачає день вдалий для Раків, а от Близнюкам варто приготуватися до не найкращого перебігу подій. Загалом ж доба для переважної більшості знаків минатиме без особливих загострень. Читайте гороскоп на 15 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують зайнятися самовдосконаленням. Добрі результати принесе час, вкладений у навчання та спілкування. Протипоказані лінь та брехня. Негативні думки у цей день матимуть потужну силу, тому від них варто відмовитися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 15 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Астрологи рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні для Тельців день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Важливих справ астрологи починати не рекомендують. Запрацьовані Тельці можуть врешті-решт дати собі поблажку та добряче відпочити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні у Близнюків може відбутися неабияке пробудження сили. Проте таке відкриття може не всім стати до вподоби. Декому може бути занадто важко впоратися з новою силою, що може призвести до негативних наслідків.

Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками, як то медитація. Це позитивно вплине на загальний перебіг дня та допоможе уникнути незрілих реакцій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Астрологи пророкують людям народженим під знаком Рак на сьогодні сприятливий день. Проте варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

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Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Сни, побачені в ніч на 15 липня, для Раків можуть мати особливе послання.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Левів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим-небудь смачним, але за умови що воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа, м'ясо.

Корисно займатися роботами по дому, влаштувати прибирання, позбутися від непотребу. Від гулянь не варто відмовлятися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам астрологи сьогодні рекомендують уникати місць великого скупчення людей. У таких місцях є високі шанси стати жертвою недоброзичливців, які в цей день активізуються. Краще зайнятися собою, домом. Вкладені сьогодні зусилля дадуть відчутний результат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні вам можуть бути притаманними приступи егоїзму. Пам’ятайте, що у них нічого поганого, головне – не робити зла іншим. Якщо ж вам доведеться порушити обіцянку – просто попередьте людину, перед якою маєте зобов’язання.

Коли мова йде про щось дійсно суттєве, ви розумієте наскільки важливо бути надійним та хорошим другом. Щирі люди це помічають, тому не засмучуйтеся через егоїстичні настрої.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні бажано зайнятися своїм здоров’ям. Корисними будуть фіто процедури, заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо відчуваєте, що щось починає боліти – подумайте про те, щоб звернутися до лікаря. Чим швидше ви зреагуєте на виниклі проблеми, тим швидше настане бажане одужання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Риби, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку буде по доброму войовничим. Вдалий момент, щоб організувати зустріч друзів, родичів чи колег.

Можете сміливо вступати у розмови та зав’язувати нові знайомства. Ваша харизма дозволятиме сьогодні робити це з легкістю та невимушеністю.