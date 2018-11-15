Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для залагодження гострих кутів. Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і доба мине добре. Читайте гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин. Можливі приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Овна

На роботі у Овнів сьогодні все йтиме по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та начальством протікатимуть у дружелюбному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Тельця

Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, як то ремонт чи нові контракти, сприятиме вдача.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Близнюків

Внутрішні діалоги – це справді дуже важлива частина нашої сутності і зараз вона вам неабияк може пригодитися. У розмові з собою ви можете зрозуміти справжні свої помисли та бажання і віднайти таку бажану гармонію.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Рака

Будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої звичної діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день у гарному настрої.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Лева

Левам сьогодні вдаватиметься робота, за яку потрібно братися руками, а не головою. Дрібні ремонти вдома, "важка" праця на роботі – це те, чому сьогодні треба віддати перевагу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Діви

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Терезів

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Скорпіона

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Стрільця

Сьогодні Стрільців може настигнути дуже слушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Козерога

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні будуть притаманні зібраність та організованість – з ними будь-яка робота йтиме як по маслу. Висока активність піде на користь – можете сміливо іти у спортзал чи відправлятися у довгу прогулянку.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 15 листопада 2018 для Риб

Цей день для Риб буде сприятливим для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.