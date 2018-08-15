Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку видасться нелегким для народжених під знаками Рака та Скорпіона, натомість Близнюків у середу супроводжуватиме вдача. Загалом ж день може видастися не з найлегших, особливо для тих, хто чутливий до змін на Сонці. Читайте гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день варто з обачністю ставитися до напої зі стимулюючим ефектом, як то кавою, міцним чаєм, енергетиками. Варто обмежити до мінімуму споживання алкоголю, адже наслідки можуть бути критичними. Проблем з фінансами виникати не повинно. А от до ділової сторони життя варто поставитися з обережністю. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Овна

Овнам астрологи рекомендують дотримуватися закону та не наражатися на небезпеку. Варто вирішити і питання з боргами та приділити час саморозвитку. Вдалий час, щоб відкривати для себе що-небудь нове та розширювати свій кругозір.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Тельця

В Тельці настав ідеальний час для амурних справ. Самотні представники знаку можуть сміливо відправлятися на романтичне побачення. Зорі сприятимуть новим знайомствам.

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На роботі та у фінансах можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Близнюків

Добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме сьогодні. А от від пліток краще відмовтеся – нечесне слово може віддатися сторицею.

Постарайтеся без зайвої імпульсивності ділитися своїми ідеями з співмешканцями. Краще все обдумайте і озвучуйте лише справді викристалізувані ідеї.



Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Рака

Високі шанси, що сьогодні перед Раками вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Раків, у яких не має пари, зараз не найвдаліший час шукати собі супутника чи супутницю.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Лева

Сьогодні близькі можуть бути дуже сприйнятливим до настанов Левів. За потреби скористайтеся цим – можна обговорити тему, яку вже давно уникали.

День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Діви

Сьогодні для Дів наступив ідеальний час для наведення ладу – по завершуйте те, що відкладали у довгий ящик. Можна взятися за очищення простору. Це позитивно вплине на ваше самопочуття та дозволить заодно навести лад і у своїй голові.

Також у цей день Діви мають високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Терезів

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.

У суперечки сьогодні встрявати не варто – лиш витратите дорогоцінну енергію, яку все ж краще використати для самовдосконалення та вирішення поточних завдань.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Скорпіона

День може видатися травмонебезпечним, тому проявіть обачність в побуті і на дорозі. Самолікування у цей день може призвести до серйозних ускладнень – постарайтеся не жартувати зі своїм здоров’ям.

Доводьте сьогодні справи до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. Фортуна любить сміливих!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні може не вистачити чутливості і гнучкості щодо свого обранця. Що ж, доведетьсь коханій людині набратися терпіння! Тим, у кого є діти, варто приділити достатньо уваги їхньому розвитку та відпочинку.

Опоненти Стрільців на роботі у цей день будуть менш агресивними, аніж у попередні та налаштовані на більш позитивні розмови та реакції.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Козерога

Козероги сьогодні будуть користуватися неабиякою популярністю в амурних справах. Флірт, цікаві розмови, а той нові знайомства – ось, що приготували зорі для вас. Запасайтеся гарним настроєм та щирою посмішкою і день пройде легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Водолія

Адекватно оцінюєте свої можливості та не обіцяйте того, чого не в змозі зробити. На роботі віддайте перевагу завданням, які вам посильні. Перенавантаження може погано вилитися на вашому здоров’ї, а невиконані обіцянки – на репутації.

Астрологи рекомендують також присвятити більше часу близьким людям, особливо це стосується тих, у кого є діти. Сприятливий час для спілкування у сімейному колі.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 15 серпня 2018 для Риб

Постарайтеся провести трохи часу в тиші та роздумах. Так, ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією.

Старайтеся у цей день не тримати все під контролем. Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальнысть і наскільки щасливішим ви станете.