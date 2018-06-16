Гороскоп на сьогодні, 16 червня 2018 року, передбачає день сприятливий для зустрічей та розмов. Овнам, Скорпіонам та Козерогам не завадить бути трішки обачнішими, аніж зазвичай. Натомість на Водоліїв очікують позитивні сюрпризи. Читайте гороскоп на 16 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують провести цей день легко, приділити достатньо часу реальному спілкуванні та книгам. Сьогодні бажано провідати чи зателефонувати родичам, друзям. Сприятливий час для гулянь, проте надміру на алкоголь налягати не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків Зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам астрологи рекомендують за вирішення фінансових питань сьогодні не братися. Високі шанси, що фінансові справи принесуть багато клопотів. Єдине за що можна братися – невеликі покупки. Та й тут краще двічі подумати, перш ніж витягати гаманець.

Зі здоров’ям особливих проблем виникати не повинно, а тому строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно. На алкоголь бажано не налягати, особливо тим, хто добряче втомився за попередній тиждень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто маскимально відключитися від роботи і щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Сприятливий час для вкладення сил у стосунки, романтичні побачення.

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Також настав сприятливий час, щоб планувати подорож чи відпочинок. Є шанси, що вдасться забронювати квитки за дуже вигідною ціною.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам астрологи рекомендують взятися за планування життя чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.

Сприятливий час і для наведення ладу в домі. Можна починати ремонт чи братися за генеральне прибирання.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

При виявленні суттєвих проблем у жодному випадку не займайтеся самолікуванням. Неодмінно спершу зверніться до лікаря.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому та не обов’язково корисному. Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Вкрай необхідно кілька годин провести на свіжому повітрі. Сприятливий час і для влаштування невеликих гулянь. Поєднання цих двох аспектів матиме приємний результат.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цей день рекомендовано провести у спокої та за можливості на самоті. У жодному разі не метушіться – навряд чи ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з бездумною біганиною та виправленням справ, зроблених абияк.

Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Астрологи рекомендують провести час в тиші та роздумах. Так, ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до доброго настрою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні Козерогам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь.