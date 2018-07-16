Гороскоп на сьогодні, 16 липня 2018 року, передбачає день вдалий для переїздів, зміни виду діяльності. Багатьом будуть характерні емоційні спалахи, через що можуть виникати конфлікти – щоб їх уникнути, залишайтеся стриманими. Читайте гороскоп на 16 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Переговори та розмови з начальством складатимуться вдало. Втім важливі рішення даватимуться важко – за можливості їх прийняття бажано відкласти на сприятливіший період. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть і переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Вам сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Рекомендовано зайнятися розв'язанням проблем, що накопичилися за тиждень. Також непогано буде взятися за складання планів на наступні дні. Можете взятися і за свій бюджет – можливо вдасться знайти діри у ньому. Це допоможе налагодити справи.

Вечір бажано провести подалі від власної домівки – відправляйтеся у гості чи на прогулянку. Трохи нових вражень вам не завадить.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Є високі шанси, що на роботі трапляться конфліктні ситуації. Намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал. Це погано відіб’ється на поточній ситуації та підірве довіру в колективі.

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Сьогодні не варто брати гроші в борг і поводити себе егоїстично. В особистому житті не втрачайте пильність та самоконтроль.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам сьогодні добре вдаватимуться вирішення питань з нерухомістю та державними органами. Можна займатися організаторською роботою – у цій сфері труднощів також виникати не повинно.

За можливості варто відправитися відпочивати на природу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам можуть нагадати про себе хронічні захворювання. При виникненні вже знайомих симптомів зверніться до лікаря і не ігноруйте лікування. Пам’ятайте, що чим раніше ви почнете боротися з хворобою – тим більше шансів швидко її здолати.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На Дів сьогодні можуть чатувати труднощі у спілкуванні з родичами, причому виникнути вони можуть ні з того, ні з сього. Постарайтеся не вступати у гучні конфлікти, а мирно загладити ситуацію. Можливо варто буде просто промовчати і дати іншим охолонути.

Будьте уважними до свого здоров’я. Якщо вас що-небудь турбує – займіться лікуванням, але тільки під наглядом лікаря!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терези мають шанси знайти нове джерело доходу. Великі гроші можуть прийти лише за умови, якщо не ставити свої інтереси понад усе та не відмахуватиметеся від роботи.

Якщо ви працюєте на сидячій роботі – не забувайте робити перерви, вставати, рухатися. В іншому випадку маєте шанси набути проблем зі здоров’ям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам рекомендують зайнятися розв'язанням проблем, які накопичилися за попередній тиждень. Життєвої енергії у вас буде вдосталь, щоб впоратися навіть із найскладнішими завданнями. То ж сміливо беріться за справу.

Варто знайти час і для перепочинку, приділити трохи уваги друзям та сім’ї.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільців сьогодні можете трапитися нагода підкорити серце того, кому ви давно симпатизуєте. Не бійтеся бути відкинутими – це все ж краще, аніж не спробувати узагалі. Втім, імовірність, що все завершиться провалом – не велика.

Головне не замикайте себе в чотирьох стінах. На вас чекають чудесні пригоди та відкриття – втім вони не трапляться, якщо ви цілий день проведете вдома.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде сприятливим для складання планів, допрацювань, вирішення складних завдань. Якщо запланували провести ділову зустріч – зробіть це краще у другій половині дня. День буде сприятливим для подорожей, зміни місця проживання та радикальних дій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У Водоліїв зараз непоганий час для переїзду, поїздок, а той зміни виду діяльності. Зараз сприятливий період для того, щоб взятися за свою фізичну форму та здоров’я – можна починати нові тренування та переглянути харчування

Якщо засиділися на одному місці та нестерпно чекаєте на зміни – беріть ситуацію в свої руки. Трохи завзятості, працьовитості і успіх у вам гарантований.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Сьогодні Рибам може випасти нагода застосувати організаторські здібності. Ви впораєтеся з таким завданням без проблем і зможете добре розважитися та зробити щасливою не одну людину.

Ваші пропозиції найімовірніше матимуть підтримку та схвальні відгуки. Постарайтеся викладати свої думки чітко та ясно, говоріть аргументовано, і тоді вас неодмінно зрозуміють.