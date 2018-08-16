Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий в особистому плані день для народжених під знаками Дів та Скорпіона. Левам не варто розслаблятися під час операцій з фінансами, не зайвою буде й елементарна обачність у місцях скупчення людей. Читайте гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Загалом день буде вдалим для налагодження питань здоров'я, великих закупівель, планувань. Вдача супрводжуватиме тих, хто сьогодні відправиться в дорогу. Втім водіям слід не втрачати обачність за кермом та категорично відмовитися від поїздок втомленим чи не зовсім тверезим. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Овна

Сьогодні доля може приготувати для Овнів невеликі випробування. Особливо, це стосується тих, хто звик діяти за чіткими правилами та не відступати від плану. Що ж, доведеться спробувати нове – реагувати по ситуації, детально все не перевіривши. Не переживайте, є високі шанси, що у вас все вийде!

Попри заклопотаність дня варто знайти час на маленькі приємності, як то прогулянка чи зустріч з другом.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Тельця

Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Тельцям сьогодні буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля, Життєвої мудрості для цього вам точно вистачить.

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День також рекомендовано використати для зміцнення власного здоров'я. Сприятливий час, щоб відвідувати лікарів, косметологів, масажу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Близнюків

Сьогодні колективна робота може принести Близнюкам неочікувано хороший прибуток. Втім за негативного збігу обставин та неуважності є шанси наразитися на небезпеку.

Постарайтеся точно розуміти заради чого ви працюєте і тверезо оцінювати ситуацію. Добре зрівнюйте ваш досвід, вміння та бажання з поставленими цілями і шансами їх досягти. Ймовірно, добрим рішенням буде ідея братися за діло невеликими частинами – маленькими кроками можна реалізовувати великі проекти.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Рака

Вміння Рака бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині. Не баріться з допомогою! Ви також отримаєте від цього вигоду, щонайменше ментальну.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Лева

Якщо на вашу долю сьогодні випадуть неочікувані труднощі постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх розв’язання. Проявлена ініціатива та відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Час сприятливий для розширення сфери для отримання додаткових доходів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Діви

Сьогодні задумані Дівами справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Також непоганим і доволі плідним період буде для ділового співробітництва, базованого на взаєморозумінні і відсутності будь-яких розбіжностей. Втім рішення можуть даватися не так і легко.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Терезів

Сьогодні Терезам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло.

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим контактам, які стосуються безпосередньо важливих справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Скорпіона

В Скорпіонів день сьогодні буде сповнений теплих та трепетних почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. За серйозні справи вам сьогодні може не надто кортіти братися – що ж поробиш, день такий!

Ваші домочадці потребують вас і вашої уваги. Постарайтеся швидко завершити робочі справи та виділіть більше часу для активної участі в житті своїх близьких людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Стрільця

В Стрільців настала чудова пора для амурних знайомств – шанувальники та шанувальниці просто таки ходитимуть за вами слідом. Ті, хто давно засидівся на самоті, можуть спробувати з цього взяти користь. Є шанси на успіх!

Тим, у кого є пара, бажано провести вечір з коханою людиною. Це позитивно позначиться на домашній атмосфері та стосунках.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Козерога

Цей день астрологи рекомендують провести в русі – корисними будуть фізичні навантаження. Через сприятливий період можна братися за активну діяльність у будь-якій сфері – головне не просиджувати без діла.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Водолія

У Водоліїв сьогодні може загостритися абстрактне мислення, думки, найімовірніше, тікатимуть від реальності, а тому сконцентруватися іноді буде не просто. Проте у цього є і свої плюси – шанси придумати чудесну ідею будуть неймовірно високими. Головне не забудьте її втілити, щоб мрії не залишалися недосяжними.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 16 серпня 2018 для Риб

Сьогодні Рибам у жодному разі не можна піддаватися ліні – залишитеся без грошей. Сумлінно виконуйте те, що потрібно і вдача посміхнеться вам.

Самотні Риби мають високий шанс зустріти людину, в яку вдасться закохатися і то надовго. Висока вірогідність знайти хорошого партнера для сімейного життя.