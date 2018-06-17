Гороскоп на сьогодні, 17 червня 2018 року, передбачає день сприятливий для народжених під знаком Терезів, а Близнюкам не завадить бути трішки обачнішими, аніж зазвичай. Загалом ж енергетика дня буде доволі спокійною. Читайте гороскоп на 17 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні достатньо часу приділити спілкуванню. Можливі нові знайомства, які можуть переростати у якісні стосунки – дружні чи любовні. Сьогодні бажано знайти трохи часу для спостереження за своїм ментальним станом, прислухатися до здоров’я. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів настав ідеальний час для амурних справ. Самотні представники знаку можуть сміливо відправлятися на романтичне побачення. Зорі сприятимуть новим знайомствам.

Важливі питання сьогодні краще не обговорювати. Краще візьміться за душевні розмови, що неабияк додасть вам натхнення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

День краще присвятити рідним та близьким. Сприятливий час для відпочинку на природі – виберіться разом із сім'ю або вашим партнером. У такій обстановці ви зможете не лише достатньо відпочити від роботи, а ще й вирішити нагальні домашні справи без зайвих емоцій.

Сприятливий час для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День вимагатиме особливої стриманості – конфлікти початі сьогодні можуть затягнутися на роки. Астрологи рекомендують бути обережним до слів та дій – необачна образа може стати причиною для виснажливих та довготривалих чвар.

Сьогодні бажано не втрачати над собою контроль, щоб не втрапити у ситуацію, яка витягне з вас надто багато сил та енергії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам астрологи прогнозують спокійний день. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

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День сприятливий для застіль – можна сміливо іти в гості чи влаштувати вечерю вдома. В їжі та алкоголі строгих обмежень сьогодні можна собі не ставити.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У спілкуванні звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові та більш щирі грані зв’язку з іншими людьми.

Для Левів, які впевнені у своїх стосунках, добрий час для їх укріплення та переходу на нові рівні. Самотнім у цей час варто оглянутися довкола. Є висока імовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв вашому життю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні бажано якомога більше комунікувати. Добре протікатимуть розмови про особисте. Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. У спілкуванні будьте простішими, особливо з рідними.

Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших і головне не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують ваші шанси на щастя і задоволення життям.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зараз у Терезів дуже комунікативний період. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Корисно відвідати друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

Під час застіль не переїдайте. Віддавайте перевагу легкій їжі та активним видам відпочинку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Ближче до вечора вам може закортіти смачно поїсти. Сьогодні можна поласувати і чим-небудь екзотичним – день сприятливий для різноманітних відкриттів!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде сприятливим для переосмислення минулого та побудови планів на майбутнє. Можливе виникнення цікавих ідей для нових проектів. Проте початок реалізації задуманого варто відкласти на кілька днів. Сьогодні ж краще зайнятися саморозвитком.

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Астрологи рекомендують Водоліям чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани на літо.

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам астрологи радять сьогодні трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу чи передивіться хороший документальний фільм.

Щодо домашніх справ може бути помітною легка апатія. За можливості відкладіть на інший день справи по дому, які не є надто терміновими. Повноцінний відпочинок стане запорукою вашої бадьорості впродовж наступного тижня. А от на тих, хто візьметься переробити усі справи за неділю, може чекати зрив.