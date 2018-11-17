Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день, щоб зайнятися пошуком пари. Енергії для любовних звершень сьогодні буде вдосталь. Читайте гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня. Важливо приділити достатньо часу питанням здоров'я, бажано зайнятися спортом. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Овна

День не надто сприятливий для Овнів, які займаються торгівлею – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто піде у банк, імовірно вдасться вирішити складне питання.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Тельця

Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, як то ремонт чи нові контракти сприятиме вдача.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Близнюків

Сьогодні варто проявляти активність та працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення прибутків та професійної реалізації.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Рака

Сьогодні для Раків несприятливий день для початку чогось нового. Проте заняття вже звиклими для вас справами будуть вдаватися на ура. Енергії вистачить, щоб зробити більше, аніж задумали на початку!

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Лева

Самотнім Левам сьогодні не надто рекомендовано відправлятися на пошуки партнера, але відпочинок у колі знайомих не завадить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Діви

Діви можуть сьогодні відчути на собі, що означає, коли тебе не розуміють. Імовірно, ваша працьовитість чи зайнятість справами стане причиною для конфліктів. А ви ж то старалися для всіх!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Терезів

Терезам астрологи радять сьогодні у всьому покладатися тільки на свою інтуїцію. Втім приступати до рішучих дій варто лише за стовідсоткової впевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на понеділок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Скорпіона

Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Скорпіонам сьогодні буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля. Життєвої мудрості для цього вам точно вистачить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні можна сміливо братися за фізичні навантаження – як то спорт, роботу по дому чи будь-що інше. Витрачена енергія легко та швидко відновиться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Козерога

Козерогам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Водолія

Постарайтеся не використовувати в спілкуванні тиск на співрозмовника. Уникайте і грубих жартів та цинізму. Сьогодні краще висловлювати більше позитивних думок, похвал та слів підтримки.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 17 листопада 2018 для Риб

Рибам, які незадоволені собою, варто відпустити егоїстичні образи на самого себе та об’єктивно поставитися до себе. Постарайтеся менше займатися самокопанням та самоприниженням, а натомість візьміться за самоспоглядання і тверезо оцініть, що справді варто змінювати у вашій поведінці, а що – ні.