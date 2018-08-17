Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку буде не самым легким для рожденных под знаками Тельцов и Весов, а вот на Козерогов могут ожидать и положительные сюрпризы. Читайте гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи рекомендують займатися справами, які стосуються грошей чи нерухомості – є високі шанси отримати бажаний дохід та вдало вирішити питання з майном. Загалом час сприятливий для проведення фінансових операцій. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Овна

Тим, у кого на роботі виникатимуть неприємні ситуації, варто проявити стриманість та віддалитися від небажаних думок. Негатив швидко розвіється і важливо не приймати його на себе.

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Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Тельця

Замість того, щоб киснути – беріться за справи. Скоріш за все їх у вас накопичилося багато, а час для вирішення гори питань зараз ідеальний.

Сьогодні варто бути поблажливішим у розмовах і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Близнюків

Близнюкам сьогодні не варто про що-небудь та з ким не-будь домовлятися. Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Гроші старайтеся берегти – марнотратство це останнє, що вам зараз потрібно. А от сил на справи не шкодуйте – вкладена праця віддасться сторицею.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Рака

Домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

В той же час, день вдалий для покупок, переїзду, оновлень і змін. Можете сміливо братися за дослідження нового.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Лева

Терезам сьогодні буде притаманне неабияке перебільшення. Постарайтеся не роздувати з мухи слона. Багатьом представникам знаку видаватиметься наче всі налаштовані проти них. Проте це далеко не завжди буде правдою.

Загалом емоційний фон буде нестабільним, можливі безпричинні тривоги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Діви

Можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Побережіть здоров'я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Терезів

Добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме сьогодні. А от від пліток краще відмовтеся – нечесне слово може віддатися сторицею.

Постарайтеся без зайвої імпульсивності ділитися своїми ідеями з співмешканцями. Краще все обдумайте і озвучуйте лише справді викристалізувані ідеї.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Скорпіона

Постарайтеся провести трохи часу в тиші та роздумах. Так, ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією.

Старайтеся у цей день не тримати все під контролем. Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальнысть і наскільки щасливішим ви станете.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Стрільця

День може видатися травмонебезпечним, тому проявіть обачність в побуті і на дорозі. Самолікування у цей день може призвести до серйозних ускладнень – постарайтеся не жартувати зі своїм здоров’ям.

Доводьте сьогодні справи до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. Фортуна любить сміливих!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Козерога

У Ккозерогів енергія сьогодні просто таки вируватиме ключем – постарайтеся направити надлишок сил у творче русло чи фізичну роботу. Якщо правильно не розподілити енергію, то можна втрапити в агресивну ситуацію та наразитися на необдумані вчинки.

На роботі сконцентруйтеся на вирішенні старих питань і розробці планів на майбутнє. Повсякденна рутину сьогодні даватиметься легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Водолія

Сьогодні доля може приготувати для Водоліїв невеликі випробування. Особливо, це стосується тих, хто звик діяти за чіткими правилами та не відступати від плану. Що ж, доведеться спробувати нове – реагувати по ситуації, детально все не перевіривши. Не переживайте, є високі шанси, що у вас все вийде!

Попри заклопотаність дня варто знайти час на маленькі приємності, як то прогулянка чи зустріч з другом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 17 серпня 2018 для Риб

Якщо на вашу долю сьогодні випадуть неочікувані труднощі постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх розв’язання. Проявлена ініціатива та відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Час сприятливий для розширення сфери для отримання додаткових доходів.