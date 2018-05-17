Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2018 року прогнозує день сповнений енергії – усі кудись бігтимуть, щось робитимуть – головне у цій бурі не метушитися, особливо це стосується Овнів. Загалом ж день сприятиме спілкуванню та вирішенню важливих справ. Читайте гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи рекомендують не засиджуватися на місці та забути про лінь, поблажки і жалість. Тим, хто без причини хандритиме може спіткати невдача, натомість успіх супроводжуватиме активних людей, без злих намірів за душею. Детальніше читайте у гороскопі на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Лінитися сьогодні категорично протипоказано – розчарування, злість та поганий настрій гарантовані.

Пам’ятайте, гармонією та щастям наповнити своє життя можете лише ви. І сьогодні дуже вдалий день, щоб почати творити власний світ – такий, який відповідатиме вашим мріям.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Високі шанси визначити недоброзичливці та брехунів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.

Якщо ви давно планували поговорити з начальником – зробіть це сьогодні. Є високі шанси, що переговори пройдуть успішно.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Відкиньте лінь та беріться за справи – сміливо починайте нове та рішуче крокуйте до виконання своїх мрій та задумів.

У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні для Раків астрологи передбачають азартний день. У лотереї все ж краще не грати, а от за експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. День буде сприятливим для виконання ваших фантазій!

У їжі сьогодні варто віддати перевагу фруктам, свіжим овочам та корисним жирам. Від важкої їжі краще відмовтеся, а от щось легке та екзотичне можна й спробувати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День буде сприятливим для тих, хто любить проводити час активно та відстоювати ідеї добра. Не бійтеся просити про підтримку в інших – ви скоріш за все будете почутими.

Все, почате сьогодні, має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів та з неабияким успіхом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Якщо відчуваєте, що настрій не задався з самого ранку – постарайтеся обмежити свої контакти на цей день. Натомість займіться рутинними справами, бажано фізичними. Таке пере направлення енергії зможе розрядити обстановку та покращити ваш емоційний стан.

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Постарайтеся не приймати надто важливих рішень – старайтеся займатися менш значимими справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах сьогодні повністю покладайтеся на ваше серце – воно підкаже правильний вибір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цей день бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Астрологи рекомендують зайнятися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді, чи хоча б пройдіться пішки з дому на роботу.

День поганий для стрижок, проте фарбувати волосся все ж сьогодні можна. Підуть на користь і косметологічні процедури, а той контрастний душ.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме 17 травня. А от від пліток краще відмовтеся – нечесне слово може віддатися сторицею.

Також час вдалий для покупок, переїзду, фінансових операцій, оновлень і змін. Можете сміливо братися за нове – справи, роботу, стосунки!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Забудьте про осуд та оцінки інших людей. Краще зосередьте увагу на власних цілях та починайте працювати над їх реалізацією.

Можливі сварки та непорозуміння – постарайтеся у такі моменти бути терпимими та добрими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Наступив сприятливий час реалізації планів. Ви ж напевне знаєте, що б хотіли втілити в життя у найближчі три – чотири тижні? Якщо так, то беріться до роботи, якщо ні – хутенько складайте план і реалізовуйте його. Зорі вам сприятимуть.

Заплануйте собі на вечір щось затишне і романтичне. Тим, у кого є пара, варто спробувати дещо новеньке. Ті ж, у кого пари немає, можуть взяти цікаву книжку і провести час не менш цікаво.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Час сприятливий для переїздів, перебудови – як простору, так і стосунків. Все почате зараз має шанс бути швидко та вдало завершеним.

Будьте уважними до своїх легенів – саме час кинути курити, почати гуляти на свіжому повітрі (бажано поближче до дерев), відмовитися від аерозолів.