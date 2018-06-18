Гороскоп на сьогодні, 18 червня 2018 року, передбачає вдалий день для копітких і рутинних справ. Особливо вдалим день буде для народжених під знаком Риб. Читайте гороскоп на 18 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Настав сприятливий час для планування кар'єрної драбини. Важливо приділити достатньо часу питанням здоров'я, бажано зайнятися спортом. Вдало відбуватимуться переїзди, покупки та справи, пов’язані з фінансами і нерухомістю. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

День не надто сприятливий для Овнів, які займаються торгівлею – можливі неочікувані повороти у справах та вчасне виявлення підводних каменів. Тим, хто піде у банк, імовірно вдасться вирішити складне питання.

Сьогодні варто проявляти активність та працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення прибутків та професійної реалізації.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.

Сімейним Тельцям надто сильно тиснути на рідних все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Просто пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати багато чим заради ефемерної перемоги.

Рак (22 червня – 22 липня)

День для Раків нічого поганого не передвіщає, а в авантюри ви й так навряд чи планували кидатись. Проте сьогодні Раки не терпітимуть нічиєї влади та будуть ладні діяти тільки на власний розсуд.

Астрологи рекомендують даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День вдалий для службових відряджень та початку нових проектів. Не виникатиме клопотів і з фінансами. На роботі варто сподіватися на приємну звістку – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

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Астрологи рекомендують чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани на літо.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День вдалий день для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Енергетика дня для Терезів буде мирною, тому зробити це вийде легко.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Астрологи пророкують людям народженим під знаком Стрільця на сьогодні сприятливий день. Проте на роботі варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у вивчення нового, а особливо – покращення свої професійних навичок. Сни, побачені в ніч на 18 червня, для Стрільців можуть мати особливе послання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Можна сміливо розпочинати нові проекти.

Сімейним представникам знаку протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки. Візьміть собі на озброєння холодний розрахунок та витримайте паузу в гострих ситуаціях.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні варто очікувати на успіх в справах – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме хорошим результатам. Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

На матеріальне збагачення сьогодні розраховувати не варто. А от добра звістка з ні звідки до вас таки прилетіти може.