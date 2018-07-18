Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2018 року, передбачає день без особливих клопотів. Варто проявляти обережність зі здоров’ям та не перевантажувати себе дорогою, бо це може мати не найкращі наслідки. Читайте гороскоп на 18 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують займатися звиклими справами. Цій середі буде характерна звиклість – навряд чи ставатимуться непередбачувані події, несподівані ситуації – ані хороші, ані погані. День добре підходить для засвоєння знань, отриманих раніше. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

У спілкуванні з людьми звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові та більш щирі грані зв’язку з іншими людьми.

Тим, хто вже працює, варто зберігати розум тверезим та розсудливим. Це сприятиме покращенню вашої продуктивності та принесе дивіденди.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставить керівництво чи близькі люди. Не переживайте! Щоб досягти бажаного результату, часто необхідно діяти у строго встановлених рамках та інструкціях, та ще й з додатковими обов'язками.

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Не піддавайтеся спокусі перекинути відповідальність на інших. Це може негативно відбитися на результатах вашої праці та віддалить вас від мети.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків настав сприятливий час для укладення договорів та союзів. Також вдало протікатиме спілкування.

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість застояних питань. Зараз вам варто плекати щире відчуття колективізму та вірити в спільну справу, інакше успіх втече.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може показати вам нові цікаві можливості.

Тим, у кого є пара, варто постаратися знайти час для коханої людини. Бажано зробити разом що-небудь корисне – чи для себе, чи для суспільства.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні може вдатися зробити більше, аніж було заплановано. Такий хід подій неабияк додасть вам позитивної енергії, адже матимете більше часу на вихідних.

Ваша фінансова сторона життя буде стабільною та спокійною. Сьогодні вам може вдатися зробити справжній трудовий подвиг.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Успішно протікатимуть переговори та амурні справи. Сьогодні можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.

Загалом ж день відзначиться реалізацією задуманих планів та мрій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Скорпіонам сьогодні випаде можливість взятися за додаткову роботу, що може збалансувати ваше фінансове становище.

В амурних справах пануватиме повний штиль і гармонійні відносини з коханою людиною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо відчуватимете сьогодні злість – не лякайтеся. Можливо саме це почуття дозволить вам знайти вихід з ситуації, яка вже давно остогидла чи розпрощатися з людьми, компанія яких неприємна.

Звісно, плюватися і кричати не варто, краще спробувати через злість відчути власну силу і стійкість – це допоможе у непростих ситуаціях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги сьогодні можуть сміливо відправлятися у подорожі чи відрядження. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Не виключено, що з'явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Інтуїція сьогодні допоможе Водоліяям у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш!

Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні. Імовірно, що вам вдасться все вибудувати якнайкраще – так, щоб і результат був відмінний, і ви не перевтомилися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

На тривіальні розмови краще не відволікатися, як і на безглузді серіали чи телешоу.