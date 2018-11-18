Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для вивчення нового. Не варто у цей день ставити перед собою непомірні завдання. Читайте гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день варто знайти трохи часу для відпочинку та розмов, а от від пліткартсва краще відмовитися. Варто бути обачним зі здоров’ям, особливо тим, хто не надто слідкує за своїм раціоном. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Овна

В особистому житті на вас очікують приємні зрушення. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень та вдасться підвищити рівень довіри свого партнера.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Тельця

Є ризик погіршення вашого здоров'я. Тож намагайтеся харчуватися правильно, відмовтесь від фаст-фуду та алкоголю. Також рекомендовано додати до свого розпорядку дня фізичні навантаження. Особливо корисним буде біг.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Близнюків

У Близнюків сьогодні все йтиме по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з близькими протікатимуть у дружелюбному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Рака

Цей день Ракам ідеально провести у колі близьких за духом людей чи разом з рідними та друзями. В особистому житті можливі пориви близькості, які приборкувати не варто.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Лева

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Діви

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Терезів

Великі шанси, що ваш бюджет доведеться переглянути – можливі суттєві непередбачувані витрати. Дрібні суперечки вдасться залагодити "без жертв", проте про стриманість варто не забувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів, які впевнені у своїх стосунках, добрий час для їх укріплення та переходу на нові рівні. Самотнім у цей час варто оглянутися довкола. Є висока імовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв вашому життю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Стрільця

Приємні несподіванки можливі в романтичній сфері. Приділяйте більше часу вашій коханій людині та якомога більше будьте разом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Козерога

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж Козероги, які всіма силами не бачитимуть необхідності в змінах, і старатимуться залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Водолія

Не варто мучитися докором сумління, якщо в особистій сфері щось піде не так, як потрібно. Шукайте неординарні шляхи вирішення проблем і все складеться якнайкраще.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 18 листопада 2018 для Риб

Сьогодні Рибам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!