Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає особливо вдалий день для народжених під знаками Рака та Лева. Загалом ж доба обіцяє бути спокійною, втім дещо не просто може бути тим, хто чутливий до змін погоди. Читайте гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день бажано знайти час для відпочинку, втім і заняття робочими справами чи домашніми клопотами проходитимуть доволі вдало. Під час гулянь та застіль краще не налягати на алкоголь та бути обережним з вибором продуктів. Висока імовірність харчових отруєнь. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Овна

Переважно скромні Овни, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку сьогодні може видатися войовничим. Вдалий момент, щоб піти у свій невеликий бій, який ви давно відкладали!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Тельця

День сприятливий для застіль – можна сміливо іти в гості чи влаштувати вечерю вдома. В їжі та алкоголі строгих обмежень сьогодні можна собі не ставити.

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Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Близнюків

День обіцяє бути радісним, а то й навіть святковим. Він прекрасно підійде для відпочинку як душею, так і тілом. На відмінно проходитимуть виставки, музичні концерти, творчі вечори.

День бажано провести в бесідах, іграх. Спілкування приноситиме задоволення, сприятливими будуть походи в гості, відвідування далеких та близьких родичів, друзів. В цей день рекомендують давати милостиню, робити подарунки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Рака

Бажано відправитися у невелику подорож. Ідеальним варіантом буде виїзд на природу чи дачу. Головне зараз – знайти трохи часу, щоб розвіятися та набратися сил, інакше ризикуєте втрапити у неприємність.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Лева

У Левів настав сприятливий період для закладення нового – стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко залучитися підтримкою необхідних людей та поратися навіть з доволі складними завданнями.

У випадку незрозумілих ситуацій не панікуйте та не засмучуйтеся, ваш тверезий підхід допоможе вирішити усе якнайкраще. Постарайтеся не втрачати впевненості у собі та правильності ваших дій.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Діви

Дівам бажано присвятити цей день гулянням, ходінням в гості, відпочинку. Це дозволить відродити сили після тижневої втоми та праці, набратися нових сил та натхнення.

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись на трішки на що-небудь прекрасне.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Терезів

Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Є шанси помітити перші успіхи у діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою варто не дивуватися та пам’ятати, що всі емоції потрібні. Головне їх вдало застосувати – так, щоб нікому не нашкодити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Скорпіона

Ви можете відчувати сильну агресію чи злість, ці відчуття краще контролювати, адже можете зіпсувати стосунки на роботі або з близькими. Знайдіть інший шлях для вивільнення негативу – наприклад, спорт.

У цей час можуть нагадувати про себе хронічні захворювання, тому будьте обачними зі здоров’ям.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Стрільця

Сьогодні астрологи рекомендують бути активним фізично, та статичним ментально. Не давайте заклопотаності чи надміру справ розхитувати внутрішній спокій. Субота буде одним з тих днів, у які краще більше робити, аніж говорити. Сили будуть – аби бажання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні астрологи рекомендують відпочити. Можна відправитися у невелику подорож чи зайнятися улюбленим хобі, більше часу приділіть друзям та рідним людям.

Постарайтеся не починати чогось нового і глобального. Хоч справи, що вимагають великої активності, будуть даватися неважко, все ж не піддавайтеся спокусі попрацювати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні буде характерна неймовірна проникливість та допитливість. Це допоможе у складних ситуаціях та при налагодженні контактів. Ви справлятимете враження всезнайки, що додасть вагомості вашій репутації.

Астрологи рекомендують не забувати про спорт та застерігають від зловживання важкими продуктами, алкоголем, тютюном.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 18 серпня 2018 для Риб

У цей день на зовні можуть вирватися таємні бажання і захоплення. Ймовірно, що їх реалізація потребуватиме додаткових витрат.

Щоб уникнути конфліктів з близькими через необдуману трату коштів, спробуйте знайти нове джерело доходу. Переконати домочадців у тому, що ваші витрати не вдарять по комфортному побуті родини буде не легко.