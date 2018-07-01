Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2018 року, передбачає важливий день – кожна дія, вчинена сьогодні матиме суттєвий відклик на подальшому житті. Дітятиме правило – як ви ставитеся до світу, так світ надалі буде ставитися до вас. Читайте гороскоп на 1 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні прощати тих, на кого ви сердиті. Бажано зайнятися прибиранням у місцях, на які вам завжди не вистачало часу – викинути непотрібні речі, прибрати там, де найменше хочеться прибирати, витерти пил там, де ви його рідко протираєте. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Є шасни помітити перші успіхи у діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою варто не дивуватися та пам’ятати, що всі емоції потрібні. Головне їх вдало застосувати – так, щоб нікому не нашкодити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні астрологи рекомендують відпочити. Можна відправитися у невелику подорож чи зайнятися улюбленим хобі, більше часу приділіть друзям та рідним людям.

Постарайтеся не починати чогось нового і глобального. Хоч справи, що вимагають великої активності будуть даватися неважко, все ж не піддавайтеся спокусі попрацювати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Старайтеся не тиснути на близьких і давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Так ви уникнете неприємних ситуацій та розмов, про які потім жалітимете.

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Виділіть більше часу на власні справи, займіться покращенням свого добробуту. Пам’ятайте, що іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Імовірно, що сьогодні вам захочеться більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.

Лев (23 липня – 23 серпня)

В Левів настала чудова пора для амурних знайомств – шанувальники та шанувальниці просто таки ходитимуть за вами слідом. Ті, хто давно засидівся на самоті, можуть спробувати з цього взяти користь. Є шанси на успіх!

Тим, у кого є пара, бажано провести вечір з коханою людиною. Це позитивно позначиться на домашній атмосфері та стосунках.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Дів можуть видатися славними. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.

У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути не легко. Є шанси, що довго будете коливатися між усіма "за" та "проти" і так і нічого не вирішите. Тому прийняття важливих рішень, краще перенести на наступний тиждень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Хто, як не Терези, добре розбираються в житті. Ця мудрість вам далася у результаті непростого досвіду, пережитого по справжньому, а не вичитаному в книжках.

Що ж, доля на сьогодні приготувала для вас ще один урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться за вирішення ускладнень, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіонів настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У сімейних Стрільців можуть виникати дрібні сварки через гроші чи побут. Старайтеся не зациклюватися на негативних моментах. Родичі попри надокучливість, можуть допомогти вирішити деякі проблеми.

Постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні астрологи рекомендують бути активним фізично, та статичним ментально. Не давайте заклопотаності чи надміру справ розхитувати внутрішній спокій. неділя буде одним з тих днів, у які краще більше робити, аніж говорити. Сили будуть – аби бажання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

З Водоліями злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Фінансові проблеми у неділю навряд чи виникатимуть. Без особливих клопотів вдаватиметься і будь–яка ділова діяльність.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам може закортіти завести нові знайомства – захоплені розмовою, ви можете подумати, що знайшли нового друга. Та варто бути пильними, імовірно, що вам впускатимуть пил в очі.

Сьогодні астрологи рекомендують взятися за здоров’я. Постарайтеся нормалізувати харчування – на певний період виключіть з раціону цукор, продукти, які містять дріжджі. Скоротіть споживання важкої їжі, на кшталт, м’яса, а натомість додайте в раціон більше овочів та свіжих фруктів.