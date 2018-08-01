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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає не найпростійший день для народжених під знаками Риб, Дів та Близнюків. На легкість варо очікувати лише Тельцям, усім іншим можна з самого ранку готуватися до насиченого емоційними подіями днями. Читайте гороскоп на 1 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Окрім Тельців, на легкість можуть ще й сподіватися ті, кому пощастило відправитися у відпустку та тим, хто не буде зайнятий в цей день роботою. Можливі сварки у колективах, палкі дискусії. На компроміси у цей день люди ітимуть неохоче. З цієї ж причини проводити зустрічі сьогодні не рекомендовано нікому, хіба що ви талановитий майстер переговорів з залізними нервами. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Овна 

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Овнам сьогодні випаде можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.

В амурних справах пануватиме повний штиль. На тих, у кого є пара, чекають гармонійні відносини з коханою людиною.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Тельця

Тельці певне єдині у кого сьогодні справді успішно протікатимуть переговори та амурні справи. Проте за гаманцем та речима варто приглядати.

Загалом ж день відзначиться реалізацією задуманих планів та мрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Близнюків

Сьогодні Близнюкам можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.

Тим, у кого є пара, варто постаратися знайти час для коханої людини. Бажано зробити разом що-небудь корисне – чи для себе, чи для суспільства.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Рака

Раки сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставить керівництво чи близькі люди. Не переживайте! Щоб досягти бажаного результату, часто необхідно діяти у строго встановлених рамках та інструкціях, та ще й з додатковими обов'язками.

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Не піддавайтеся спокусі перекинути відповідальність на інших. Це може негативно відбитися на результатах вашої праці та віддалить вас від мети.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Лева

У спілкуванні з людьми звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові та більш щирі грані зв’язку з іншими людьми.

Тим, хто вже працює, варто зберігати розум тверезим та розсудливим. Це сприятиме покращенню вашої продуктивності та принесе дивіденди.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Діви

Дівам сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

При виявленні суттєвих проблем у жодному випадку не займайтеся самолікуванням. Неодмінно спершу зверніться до лікаря.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Терезів

Терезам астрологи рекомендують за вирішення фінансових питань сьогодні не братися. Високі шанси, що фінансові справи принесуть багато клопотів. Єдине за що можна братися – невеликі покупки. Та й тут краще двічі подумати, перш ніж витягати гаманець.

Проте настав сприятливий час, щоб планувати подорож чи відпочинок. Є шасни, що вдасться забронювати квитки за дуже вигідною ціною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Скорпіона

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Зі здоров’ям особливих проблем виникати не повинно, а тому строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно. На алкоголь бажано не налягати, особливо тим, хто добряче втомився за попередній тиждень.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Стрільця

Важливі питання сьогодні краще не обговорювати. Краще візьміться за душевні розмови, що неабияк додасть вам натхнення.

День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Козерога

Астрологи пророкують людям народженим під знаком Козерога на сьогодні відносно сприятливий день. Проте на роботі варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у вивчення нового, а особливо – покращення свої професійних навичок. 

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Водолія

Імовірно, що доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи з списку варіантів для нових доходів – лотереї, позики та авантюри до добра не приведуть, а лише погіршать становище. Велика небезпека втрапити в авантюру, яка може призвести до суттєвих фінансових проблем.

Сни, побачені в ніч на 2 серпня, для Водоліїв можуть мати особливе послання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 серпня 2018 для Риб

Сприятливий день для Риб, які перебувають в пошуку роботи. Відразу кілька роботодавців розглядають вашу кандидатуру і цілком можливо, що завдяки професійному підходу до справ в кінцевому підсумку віддадуть перевагу вашій персоні.

Можливі серйозні суперечки у сім’ї, проблеми з дітьми та непорозуміння з друзями.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
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