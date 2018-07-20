Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2018 року, передбачає день з неоднозначними поворотами, мінливість буде характерна усьому – і діловим справам, і сімейним. Варто бути обачним з фінансами. Читайте гороскоп на 18 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні варто проявляти неабияку обачність при укладенні договорів, домовленостей. Не варто давати хибних обіцянок та брати на себе відповідальність, з якою важко буде впоратися. Втім, за вдалих обставин день може пройти і напрочуд успішно. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів астрологи прогнозують на сьогодні дуже спокійний і гармонійний день. Він вдасться особливо добрим, якщо ви присвятите його сім’ї, родичам чи друзям.

Постарайтесь не відволікатися на робочі питання і за можливості відгородіться від них сьогодні повністю. Справи по роботі навряд чи вдасться налагодити, а от стосунки з рідними набудуть нових барв (якщо, звісно, ви знайдете на них час).

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні Тельцям астрологи рекомендують спробувати розширити коло спілкування. При цьому робити це краще в офлайні, а не лише у мережі.

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на базі овочів, фруктів та круп, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У Близнюків є високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми.

Ймовірно, що протягом дня дошкулятимуть дрібні клопоти – при виникненні труднощів не йдіть на конфлікт, а віддавайте перевагу конструктивним розмовам.

Рак (22 червня – 22 липня)

Астрологи не рекомендують перевантажувати себе роботою. Бажано займатися справами, які сприятимуть вашому умиротворенню, звільнятися від непотрібного та наводити лад в думках. День вдало підходить для експериментів у найрізноманітніших сферах життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Фінансова сторона життя Левів сьогодні може зазнати суттєвих змін – як у позитивну, так і в негативну сторону. Довірливість у питаннях грошей сьогодні буде зайвою – постарайтеся думати раціонально, щоб не стати жертвою чужих махінацій.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Астрологи рекомендують приділити якомога більше часу моральному очищенню. Вдалий період, щоб оголосити війну гордині, зарозумілості та ілюзіям. Сьогодні можна укладати партнерські угоди, починати нові стосунки та зав’язувати дружбу.

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Сприятливий день буде і для усамітнення, бажано бути обачним під час відвідування людних місць.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні варто відмовитися від двозначних слів та поведінки. Є високі шанси, що вас зрозуміють вкрай неправильно. Візьміться краще за налагодження побуту, а не за привертання уваги інших.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони можуть сьогодні відчути на собі, що означає, коли тебе не розуміють. Імовірно, ваша працьовитість чи зайнятість справами стане причиною для конфліктів. А ви ж то старалися для всіх!

По приході додому старайтеся не забивати голову буденними проблемами і намагайтеся відволіктись та більше часу приділити рідним.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Астрологи рекомендують Стрільцям взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми, робочими чи душевними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні може геть не хотітися спілкуватися з оточуючими – навіть з рідними та друзями, не говорячи вже про незнайомців! Імовірно, вам видаватиметься, що розмови відволікають увагу від важливих питань. Скоріш за все так і є! Тому постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам астрологи радять сьогодні у всьому покладатися на інтуїцію. Втім приступати до рішучих дій варто лише за стовідсоткової впевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на вівторок.

Можливі конфлікти у сім’ї. Найімовірніше, що сварки будуть дрібними та не накладуть відчутного відбитку на загальну ситуацію.