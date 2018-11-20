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      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

      76 Читать новость на русском
      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку / 24 канал

      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для Овнів, Раків та Водоліїв. А от народженим під знаком Риб варто бути обачнішим. Читайте гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

      У цей день в роботі не варто переступати через свої ідеали. Звісно, прислухатися до інших можна, але робити речі, які вам видаються надто неприємними не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

      Читайте також: Гороскоп на тиждень 19-25 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

      Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

      Овен (21 березня – 20 квітня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Овна 

      Не засиджуйтеся вдома ввечері. Спробуйте знайти можливість вибратися у кіно чи зайнятися улюбленим хобі поза домом. В такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

      Телець (21 квітня – 20 травня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Тельця

      День мине спокійно для тих, хто не старатиметься контролювати все. Краще у цю добу дозволяти речам відбуватися природнім чином.

      Близнюки (21 травня – 21 червня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Близнюків

      Цього дня доведеться взяти на себе обов'язки, з якими раніше не мали справи. Це може стосуватися роботи, або ж побуту чи інших сімейних справ. Будьте сміливими.

      Рак (22 червня – 22 липня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Рака

      Раки матимуть вдалий день, який, попри те, може видатися насиченим роботою. Можна сміливо працювати над важкими завданнями. Вони будуть у цей день до снаги.

      Лев (23 липня – 23 серпня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Лева

      Вам потрібно звернути увагу на те, скільки часу ви приділяєте роботі. Якщо ви відчуваєте, що ви на межі емоційного вигорання – спробуйте зменшити навантаження на власні плечі.

      Діва (24 серпня – 23 вересня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Діви

      Дів сьогодні поглине робота та домашні справи. Імовірно, що від виру подій ніколи буде перепочити. Втім затрачені сили повернуться до вас сторицею уже в найближчому майбутньому. Тому нічого сумувати!

      Терези (24 вересня – 23 жовтня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Терезів

      Цього дня ви будете дуже імпульсивними і будете самі дивуватись від власних вчинків. Тож намагайтесь контролювати власні емоції та не робити поспішних рішень чи висновків, які можуть негативно позначатись на майбутньому.

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Скорпіона

      Скорпіонам варто бути обережним зі здоров'ям. Особливо пильними варто бути тим, хто має хронічні захворювання. У першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

      Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Стрільця

      Цей день дуже насичений на роботі – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду.

      Козеріг (22 грудня – 20 січня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Козерога

      Вдалий день для того, щоб реалізувати хоча б один маленький крок, який наблизить вас до заповітної мрії. Особливо, це стосується тих, у кого не має пари. Найкращого партнера ви знайдете саме тоді, коли самі відповідатимете вашим очікуванням і будете задоволені своїми діями та досягненнями. То ж час діяти!

      Водолій (21 січня – 20 лютого)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Водолія

      Водоліїв сьогодні може спіткати зустріч з людиною, яка додасть родзинку до вашого життя. При розмові будьте собою та демонструйте вдячність за те, що маєте. Якщо ж жалітиметеся на усе, то можете відштовхнути від себе потенційного друга чи кохану людину.

      Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

      Риби (21 лютого – 20 березня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 20 листопада 2018 для Риб

      На Риб очікує особливий сюрприз. Його може зробити родич, друг чи кохана особа. Спробуйте сприйняти дар з вдячністю, навіть, якщо на перший погляд сюрприз виявиться не зовсім доречним або ж дріб'язковим.

      Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
      Джерело: 24 канал
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