Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для Овнів, Раків та Водоліїв. А от народженим під знаком Риб варто бути обачнішим. Читайте гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день в роботі не варто переступати через свої ідеали. Звісно, прислухатися до інших можна, але робити речі, які вам видаються надто неприємними не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Овна

Не засиджуйтеся вдома ввечері. Спробуйте знайти можливість вибратися у кіно чи зайнятися улюбленим хобі поза домом. В такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Тельця

День мине спокійно для тих, хто не старатиметься контролювати все. Краще у цю добу дозволяти речам відбуватися природнім чином.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Близнюків

Цього дня доведеться взяти на себе обов'язки, з якими раніше не мали справи. Це може стосуватися роботи, або ж побуту чи інших сімейних справ. Будьте сміливими.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Рака

Раки матимуть вдалий день, який, попри те, може видатися насиченим роботою. Можна сміливо працювати над важкими завданнями. Вони будуть у цей день до снаги.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Лева

Вам потрібно звернути увагу на те, скільки часу ви приділяєте роботі. Якщо ви відчуваєте, що ви на межі емоційного вигорання – спробуйте зменшити навантаження на власні плечі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Діви

Дів сьогодні поглине робота та домашні справи. Імовірно, що від виру подій ніколи буде перепочити. Втім затрачені сили повернуться до вас сторицею уже в найближчому майбутньому. Тому нічого сумувати!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Терезів

Цього дня ви будете дуже імпульсивними і будете самі дивуватись від власних вчинків. Тож намагайтесь контролювати власні емоції та не робити поспішних рішень чи висновків, які можуть негативно позначатись на майбутньому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Скорпіона

Скорпіонам варто бути обережним зі здоров'ям. Особливо пильними варто бути тим, хто має хронічні захворювання. У першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Стрільця

Цей день дуже насичений на роботі – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Козерога

Вдалий день для того, щоб реалізувати хоча б один маленький крок, який наблизить вас до заповітної мрії. Особливо, це стосується тих, у кого не має пари. Найкращого партнера ви знайдете саме тоді, коли самі відповідатимете вашим очікуванням і будете задоволені своїми діями та досягненнями. То ж час діяти!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Водолія

Водоліїв сьогодні може спіткати зустріч з людиною, яка додасть родзинку до вашого життя. При розмові будьте собою та демонструйте вдячність за те, що маєте. Якщо ж жалітиметеся на усе, то можете відштовхнути від себе потенційного друга чи кохану людину.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 20 листопада 2018 для Риб