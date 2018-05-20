Гороскоп на сьогодні, 20 травня 2018 року буде сприятливим для тих, хто задумав відпочинок, зустрічі з друзями. Можна сміливо іти в гості чи влаштовувати маленькі святкування в себе вдома. Читайте гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Також корисно займатися справами, направленими на саморозвиток. Добрий час, щоб будувати плани і зважувати ризики та вигоди новоспечених ідей. У цей день варто відмовитися від будь-яких азартних ігор та їм подібного. Детальніше читайте у гороскопі на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Не дозволяйте іншим людям і їхнім почуттям та настроям впливати на вас, навіть якщо це ваші близькі друзі або родичі. Любіть себе, але при цьому не будьте егоїстом.

Не соромтеся добряче відпочити сьогодні – організовуйте міні вечірку чи ідіть в гості. Спробуйте розбавити рутини чим-небудь цікавішим.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Не буде зайвою завбачливість, і перш ніж придбати цяцьку, подумайте чи є у вас все необхідне для комфорту. Можливі непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансів.

Сьогодні особливу увагу варто приділити вашій поведінці. Можливо є реакції від яких вам варто відмовитися, щоб зробити своє життя якіснішим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ймовірне, отримання знаків. Втім втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Цей час краще присвятити для рутинних занять, адже саме під час такого процесу можливі осяяння.

День сприятливий для оздоровлення – можна влаштувати голодування (якщо не має протипоказань лікаря) чи розвантажувальний день.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День сприятливий для застіль – можна сміливо іти в гості чи влаштувати вечерю вдома. Також сьогодні вдалий час і для романтичних побачень, активного обміну думками та навчання.

Зробіть своє соціальне життя в оффлайні активнішим. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу.

Пам’ятайте, що страх – найголовніший наш ворог і піти далі, можна лише переборовши його та зробивши другом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День не надто сприятливий для Терезів, які займаються нерухомістю – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Позитивного мислення недостатньо для досягнення бажаного. Необхідно позбавлятися від звичок, які є головними ворогами гармонії та щастя. Наприклад, якщо ви ігноруєте свої обов'язки щодо того, за що несете відповідальність, то наносите непоправної шкоди своєму майбутньому.

Сьогодні маєте високі шанси здобути нові знання та розібратися зі складним питанням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Бажано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів. Затрачені результати принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Можна знайти цікавий курс в інтернеті і тут же за нього взятися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Проведіть цей день легко, зробіть паузу, займіться йогою, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед. Трішки підгодуйте вашу внутрішню мотивацію, щоб зарядитися енергією та з новими силами втупити у новий тиждень.

Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Сни, побачені в ніч на 21 травня, для Водоліїв можуть нести особливе послання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Зробіть невеликий перепочинок і постарайтеся розслабитися. Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, спорт, медитація.

На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. В особистому житті можливе оновлення.