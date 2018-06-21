Гороскоп на сьогодні, 21 червня 2018 року, передбачає «важкий» день, проте декому все ж таланитиме. Особливо гостро можуть відчуватися давні невирішені проблеми. Читайте гороскоп на 21 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують представникам знаків Риб та Лева надто сильно не бідкатися через імовірні неприємності. Варто сприйняти як належне, що настрій сьогодні може бути не найкращим. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків Зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Не надто вдалий день для нових починань на роботі, проте монотонна і звикла праця негативних сюрпризів не принесе. Від важливих розмов з керівництвом сьогодні варто відмовитися у випаду, якщо не почуваєте себе емоційно спокійним.

Тим Овнам, хто має пару, важливо не допускати втручання родичів у ваше особисте життя. Вони, стараючись допомогти, можуть лиш е загострити ситуацію. За виникнення суттєвих конфліктів радше віддайте перевагу фахівцю-психотерапевту, аніж порадам родини.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Імовірні непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. Багато сил заберуть і справи, пов’язані з сім’єю. Найімовірніше, що скандалів та відкритих конфліктів вдасться уникнути, проте від глибоких переживань втекти буде важко.

Тим, у кого лише починаються стосунки, може спіткати не зрозуміла для вас розмова. Спробуйте більше випитати у партнера перед тим, як робити поспішні висновки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам важливо зібратися з силами та крок за кроком іти до власної мети. Виконувати заплановане сміливо можете, поєднуючи холодний розрахунок та деяку відстороненість до прийняття рішень.

Інтриги, скандали, плітки, страхи – головні видачі вашої енергії, тож від них краще стороніться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Уникайте участі в закулісних інтригах. Постарайтеся не втручатися в не надто етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

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У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін. Проте сьогодні краще віддайтеся фантазіям, а рішучі дії відкладіть до кращих часів, які прийдуть от-от.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні і на роботі, і вдома доведеться вирішувати гори проблем. Старайтеся ефективно розподіляти свої сили, а при прийнятті рішень керуватися логічними доводами, а не емоціями.

Як ніколи корисними будуть ваші дипломатичні здібності – холоднокровність збереже чимало енергії і вам, і навколишнім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні варто проявити особливу уважність у питаннях фінансів. Буде легко припуститися карколомної помилки при покупці і необачно витрати надто багато. Тому від походів у магазини сьогодні відмовтеся.

Не втрачайте з поля зору і власний гаманець, особливо у громадському транспорті та місцях скупчення людей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні буде притаманне неабияке перебільшення. Постарайтеся не роздувати з мухи слона. Багатьом представникам знаку видаватиметься наче всі налаштовані проти них. Проте це далеко не завжди буде правдою.

Загалом емоційний фон буде нестабільним, можливі безпричинні тривоги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Остерігайтеся занадто привабливих проектів і пропозицій. Все не так райдужно, без праці успіх неможливий.

Для Скорпіонів зараз не найвдаліший час, щоб починати нові справи та проекти. Краще вдаватимуться не закінчені раніше завдання. При цьому тих, хто сьогодні вирушає у далеку дорогу, супроводжуватиме вдача.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Адекватно оцінюєте свої можливості та не обіцяйте того, чого не в змозі зробити. На роботі віддайте перевагу завданням, які вам посильні. Перенавантаження може погано вилитися на вашому здоров’ї, а невиконані обіцянки – на репутації.

Вдало пройдуть заняття спортом. Варто знайти трохи часу на власні хобі та відволіктися від буденних справ. Така навіть коротка зміна діяльності позитивно відзначиться на вашому емоційному стані.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам рекомендують проявити мудрість при суперечках з начальством. Сьогодні вперта позиція принесе вам тільки засмучення і розчарування, а от тактичний відступ додасть вам переваг у майбутньому.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто проявляти неабияку витримку у спілкуванні. Довкола вас просто таки вируватимуть плітки, слухати які буде не надто приємно. Імовірно, що почуєте і погані слова про себе – не беріть їх близько до душі.

Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні варто стерегтися необдуманих покупок. Не спішіть віддавати гроші за що-небудь новеньке – спершу подумайте чи річ вартує фінансових клопотів. Намагайтесь раціонально підходити до витрат та не приймати надто серйозних рішень.

У стосунках з коханою людиною варто чекати загострень. Доведеться проявити неабияке терпіння, щоб не втрапити в ефектний скандал. Втім, якщо терпіти вам уже остогиділо можете спробувати і з’ясувати стосунки. Проте криком зробити це ефективно не вийде, лиш сусідів повеселите.