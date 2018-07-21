Гороскоп на сьогодні, 21 липня 2018 року, передбачає день вдалий для залагодження побутових питань. Сприятливою доба буде і для тих, хто вирушає в дорогу. А от тим, хто надумав взятися за юридичні справи, варто прийняття остаточного рішення відтермінувати. Читайте гороскоп на 21 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Варто знайти час на вирішення дрібних справ, які давно відкладали на потім. Позитивно минатимуть зустрічі та розмови. Вдалий час, щоб провідати родичів та знайомих з якими давно не виходили на контакт. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо не відволікатися на проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Сьогодні Овнам буде властиво сповна відчувати радість буття та внутрішньої свободи.

У фінансовому плані проблем виникати не повинно – операції з грішми проходитимуть без ускладнень, проте про уважність забувати не варто.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Почуття незалежності – головна ілюзія дня, яка може привести Тельців до суттєвих втрат. Астрологи рекомендують зайнятися ментальною працею та переробити в собі минулі образи, пробачити недоброзичливців та взяти під контроль бунтарські настрої. Це допоможе вам більш зважено оцінювати дійсність та не робити поспішних висновків.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам може випасти нагода побачити результати вашої праці, імовірно, зробленої доволі давно і вже благополучно вами забутої. Можливе отримання коштів, на яких не чекали чи звістки з далека.

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Тим представникам знаку, які в цей день вирушать в дорогу, може неабияк поталанити. Є високі шанси, що від час далекої подорожі чи відрядження трапиться доленосна зустріч.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні близькі можуть бути дуже сприйнятливим до настанов Раків. За потреби скористайтеся цим – можна обговорити тему, яку вже давно уникали.

Загалом у цей день Раки будуть дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День для більшості представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку, виконанню прохання інших людей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День бажано провести в бесідах, іграх. Спілкування приноситиме задоволення, сприятливими будуть походи в гості, відвідування далеких та близьких родичів, друзів. В цей день рекомендують давати милостиню, робити подарунки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам бажано присвятити цей день гулянням, ходінням в гості, відпочинку. Це дозволить відродити сили після тижневої втоми та праці, набратися нових сил та натхнення.

Сьогодні ваша проникливість підкаже, кому ви зможете відкрити душу. Будьте уважними та щирими і матимете шанс завести чудове нове знайомство, яке може мати дуже позитивні наслідки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

На Стрільців, які мають пару, сьогодні чекають сюрпризи у стосунках. Можете затіяти що-небудь романтичне та нове. Є високі шанси, що ідея припаде до душі вашому партнеру і ви зможете стати ближчими.

На роботі чи у домашніх справах сьогодні варто братися за діло – можна встигнути зробити безліч справ, відкладених на потім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Наступив чудовий час для відмови від закоренілих шкідливих звичок та відкриття нового у житті. Астрологи рекомендують виділити кілька годин на себе – для саморозвитку, творчості. Таланитиме сьогодні і людям розумової праці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні можна сміливо братися за фізичні навантаження – як то спорт, роботу по дому чи будь-що інше. Витрачена енергія легко та швидко відновиться.

Водоліям-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Імовірно, що Рибам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс.

На сильних та вольових людей в цей день чекає вдача. Тож постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.