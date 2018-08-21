Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для народженних під знаком Тельця. Тим ж, хто народився під знаком Лева варто очікувати на труднощі, втім сил впоратися з ними буде вдосталь. Читайте гороскоп на 21 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
В особистому житті у цей день на різкі зміни чи карколомні події очікувати не варто, втім повсякденність у декого все ж може набути неабияких нових обрамлень. Загалом ж бажано не впадати у крайності, при розмовах можна сміливо дозволити собі відверту емоційність. Особливо це стосується спілкування з близькими людьми. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
Читайте також: Гороскоп на тиждень 20 – 26 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Овна
Овнам сьогодні може вдатися впіймати вдачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.
Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Тельця
Якщо ви бігаєте у справах мов навіжені – не переживайте! Затрачені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.
Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.
Так ж само Тельцям рекомендують поводитися і з справами інших – найкраще не лізти в них та утриматися від роздавання порад.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Близнюків
День вдалий день для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.
Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Рака
Ракам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.
Також вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача. До Раків, які у вечір 21 липня, залишаться вдома можуть навідатися довгоочікувані гості.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Лева
Ризиковані угоди та авантюрні пропозиції – це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію у вашому житті в найближчі роки.
Провести вечір рекомендовано у компанії близького друга, який залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Діви
У працьовитих Дів сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.
Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Терезів
Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Терезів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки.
День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Скорпіона
У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.
У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Стрільця
Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.
Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.
Потурбуйтеся про своє здоров'я. Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Козерога
На Козерогів у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Астрологи рекомендують навіть на важкі ситуації поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.
Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Водолія
День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Водолії-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати. Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.
Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб переобтяжувати організм важкою їжею чи алкоголем.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 серпня 2018 для Риб
Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.
В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.