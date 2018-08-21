Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для народженних під знаком Тельця. Тим ж, хто народився під знаком Лева варто очікувати на труднощі, втім сил впоратися з ними буде вдосталь. Читайте гороскоп на 21 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В особистому житті у цей день на різкі зміни чи карколомні події очікувати не варто, втім повсякденність у декого все ж може набути неабияких нових обрамлень. Загалом ж бажано не впадати у крайності, при розмовах можна сміливо дозволити собі відверту емоційність. Особливо це стосується спілкування з близькими людьми. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Овна

Овнам сьогодні може вдатися впіймати вдачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Тельця

Якщо ви бігаєте у справах мов навіжені – не переживайте! Затрачені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.

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Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Так ж само Тельцям рекомендують поводитися і з справами інших – найкраще не лізти в них та утриматися від роздавання порад.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Близнюків

День вдалий день для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Рака

Ракам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Також вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача. До Раків, які у вечір 21 липня, залишаться вдома можуть навідатися довгоочікувані гості.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Лева

Ризиковані угоди та авантюрні пропозиції – це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію у вашому житті в найближчі роки.

Провести вечір рекомендовано у компанії близького друга, який залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Діви

У працьовитих Дів сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Терезів

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Терезів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Скорпіона

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.

У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Стрільця

Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Козерога

На Козерогів у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Астрологи рекомендують навіть на важкі ситуації поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Водолія

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Водолії-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати. Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб переобтяжувати організм важкою їжею чи алкоголем.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 21 серпня 2018 для Риб

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.