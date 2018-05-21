Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2018 року буде сприятливим для вирішення питань, які вимагають високих затрат енергії. У цей день можна приступати до важливих справ та братися за нові починання. Читайте гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде плідним для ділової активності, але за умови уважності та відповідального ставлення до сказаного. Старайтеся у всьому покладатися на свою інтуїцію та тверезе мислення, важливих рішень зопалу не приймайте. Детальніше читайте у гороскопі на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. Будьте простішими. Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших.

Не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують шанси людини на щастя і успіх.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Використайте час, який зараз маєте для наведення ладу у справах, домі чи на роботі. Монотонна та скрупульозна праця сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.

Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити те, що відкладали у ящик не один день.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Витратити дорогоцінну енергію бажано для самовдосконалення та вирішення поточних завдань. Напади ліні та апатії варто придушувати одразу ж.

Не завадить дисципліна в побуті і в почуттях, особливо вранці і вдень.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників та однодумців. Шанси зацікавити інших власними ідеями високі.

Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.

Астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до втрат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте, як є.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не ігноруйте своїх обов'язків. Необхідно вирішувати проблеми у своєму житті і нести відповідальність за вчинки! Пам’ятайте, що дії – це форма самодопомоги, від якої ні в якому разі не можна ухилятися.

Приділяйте увагу фізичним вправам і тому, що ви споживаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День не надто сприятливий для Козерогів, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальнысть і наскільки щасливішим ви станете.

Важливі питання сьогодні вдасться обговорити за невимушених обставин, що неабияк додасть вам натхнення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.