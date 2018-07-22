Гороскоп на сьогодні, 22 липня 2018 року, передбачає день вдалих для ментального розвитку, відпочинку, неквапливих бесід. На вдачу не варто очікувати тим, хто задумав ввеликі покупки. Читайте гороскоп на 22 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Несприятливий час для справ з фінансами, є ризик помилитися чи потрапити під вплив шахраїв. Можна вирушати у дорогу, займатися плануванням. Вдало минатимуть застілля, святкування, пікніки та будь-які інші дружні зустрічі. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна лише над власним духом чи тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Будьте обережними на вулиці! Є шанс, що вас захочуть використати шахраї. Двічі думайте, перед тим як погоджуватися на непевні пропозиції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

На Близнюків неочікувано може навалитися вир емоцій – не бійтеся втрачати голову, все ж таки вже вихідні! Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.

У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. За серйозні справи вам може й не надто кортіти братися – що ж поробиш, день такий!

Рак (22 червня – 22 липня)

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись на трішки на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Бажано відправитися у невелику подорож. Ідеальним варіантом буде виїзд на природу чи дачу. Головне зараз – знайти трохи часу, щоб розвіятися та набратися сил, інакше ризикуєте втрапити у неприємність.

Астрологи рекомендують також присвятити більше часу близьким людям, особливо це стосується тих, у кого є діти. Сприятливий час для спілкування у сімейному колі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Астрологи рекомендують зайнятися домашніми завданнями, покупками, наведенням ладу у справах. Характерними для цієї неділі можуть бути часті зміни настрою, то ж не беріть глибоко до душі чужі викиди у вашу сторону.

Без ускладнень вдаватимуться організаторські справи та завдання на саморозвиток.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

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Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось із колег вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. пинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні на Козерогів можуть нападати приступи егоїзму. Усвідомлення своєї схильності до егоїзму, хай і мінливої, позитивно вплине на ваше розуміння себе. Про що знаєш – того не боїшся!

Коли мова йде про щось дійсно суттєве, ви розумієте наскільки важливо бути надійним та хорошим другом. Щирі люди це помічають, тому не засмучуйтеся через егоїстичні настрої.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто сьогодні більше часу приділити пізнанню нового. Візьміться за навчання. Навіть, якщо ви вже не студент, дізнатися що-небудь нове вам не завадить.

Добре вдаватимуться і справи з фінансами, наведенням ладу в домі. При неприємних відчуттях у тілі варто звернутися до лікаря та переглянути свій раціон і режим дня.

Риби (21 лютого – 20 березня)

З Рибами злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Замість того, щоб киснути – беріться за справи. Скоріш за все їх у вас накопичилося багато, а час для вирішення гори питань зараз ідеальний.