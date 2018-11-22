05:54
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

      67 Читать новость на русском
      Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку / 24 канал

      Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку вимагатиме особливої пильності у Козерогів, Близнюків та Овнів. Час сприятливий для розширення сфери для отримання додаткових доходів. Читайте гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

      День добрий для зустрічей та відкриття нових горизонтів у житті. Не варто панікувати при неочікуваних поворотах долі. З грошима варто бути обачними – старайтеся не витрачати кошти на не зовсім потрібні речі чи бажання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

      Читайте також: Гороскоп на тиждень 19-25 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

      Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

      Овен (21 березня – 20 квітня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Овна 

      У цей день вас огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати недавнє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачите, те що ще донедавна втікало від вашого розуму.

      Телець (21 квітня – 20 травня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Тельця

      Якщо на вашу долю сьогодні випадуть неочікувані труднощі постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх розв’язання. Проявлена ініціатива та відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

      Близнюки (21 травня – 21 червня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Близнюків

      У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути не легко. Є шанси, що довго будете коливатися між усіма "за" та "проти" і так і нічого не вирішите. Тому прийняття важливих рішень, краще перенести на наступний тиждень.

      Рак (22 червня – 22 липня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Рака

      День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Раків можуть видатися славними. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.

      Лев (23 липня – 23 серпня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Лева

      Для Левів настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

      Діва (24 серпня – 23 вересня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Діви

      Навіть при сильному бажанні розривати старі ділові контакти зараз не варто. Відкладіть цю справу до наступного тижня, інакше ризикуєте отримати небажаний відголос.

      Терези (24 вересня – 23 жовтня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Терезів

      Зараз у вас дуже комунікативний період. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Корисно відвідати друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Скорпіона

      Високі шанси, що сьогодні перед Скорпіонами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

      Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Стрільця

      Стрільці сьогодні можуть сміливо братися за заняття спортом та завдання, які вимагають фізичної активності. Не зайвим буде прибирання вдома чи соціальна активність.

      Козеріг (22 грудня – 20 січня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Козерога

      Сьогодні у Козерогів сприятливий день для налагодження стосунків з близькими людьми. Відверта та щира розмова, з викладенням усіх аргументів та думок може увінчатися успіхом.

      Водолій (21 січня – 20 лютого)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Водолія

      У Водоліїв настала чудова пора для амурних знайомств – шанувальники та шанувальниці просто таки ходитимуть за вами слідом. Ті, хто давно засидівся на самоті, можуть спробувати з цього взяти користь. Є шанси на успіх!

      Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

      Риби (21 лютого – 20 березня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 22 листопада 2018 для Риб

      Рибам варто бути більш чуйними і стриманими в спілкуванні з людьми. Ваші амбіції у спілкуванні ні до чого доброго не призведуть – більше слухайте та старайтеся зрозуміти, а менше доводьте своє. Якщо ви глаголите істину – її рано чи пізно і так почують, а от надмірне акцентування лише відтермінує розуміння.

      Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      21 листопада , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 209
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      21 листопада , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 299
      Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      21 листопада , 22:05 Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      1715
      #ІнтерполНеНаш
      21 листопада , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 448
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 листопада , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 714
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україну їдуть ревізори з МВФ
       12 серпня 2011 , 08:11 1
      Росія оголосила Яроша в міжнародний розшук
       5 березня 2014 , 11:13
      Renault Talisman: тест-драйв за 24 параметрами
       15 вересня , 10:02
      Паризький автосалон 2018: коли, де і скільки коштують квитки
       15 вересня , 13:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук