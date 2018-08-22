Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає доволі складний день для Близнюків та Скорпіонів, втім й іншим не варто втрачати пильність. Єдине виключення – Стрільці, їм сьогодні неабияк таланитиме. Читайте гороскоп на 22 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день бажано не наражати на небезпеку своє здоров'я. Для тих, хто часто хворіє, день буде вдалим, щоб почати виправляти ситуацію – змінювати раціон, стиль життя та братися за практики, які сприяють оздоровленню. У середу буде легко перевтомитися, тому постарайтеся не брати на себе надто багато обов'язків. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Овна

Овнам сьогодні важливо залишатися зібраними та зосередженими. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Це допоможе вам не проґавити доленосний момент, який може мати суттєвий вплив на ваше майбутнє.

У стосунках з рідними залишайтеся стриманими та чуйними, але й наступати на свою свободу не давайте.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Тельця

Астрологи рекомендують не піддаватися спокусам і облишити азартні заняття. В іншому випадку все може закінчитися вельми плачевно. Небажано відправлятися в подорожі і відрядження: вони можуть закінчитися не так, як ви припускаєте. Імовірні травми або сильне нервове перенапруження.

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Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Близнюків

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Рака

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Лева

Левам сьогодні може випасти нагода вибрати собі союзників у ділі на найближчі місяці – ретельно зважуйте усе та постарайтеся не приймати імпульсивних рішень.

Близькі люди можуть приставати до вас з порадами – постарайтеся їх вислухати. Є високі шанси, що ви почуєте у їхніх словах підказку, якої давно потребували.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Діви

З Дівами злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Фінансові проблеми у середу навряд чи виникатимуть. Без особливих клопотів вдаватиметься і будь-яка ділова діяльність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Терезів

У цей день вам випаде можливість оглянути з висоти останні події у вашому житті та зробити висновки. Високі шанси побачити зв’язки, яких не помічали та змінити ситуацію на свою користь.

Вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Скорпіона

Риби, які виношували помсту та задумували її реалізувати сьогодні, можуть завдати шкоди невинним людям. Тому варто двічі подумати перед тим, як наважуватися на агресивні дії щодо інших.

За вдалих обставин, у цей день вам може випасти можливість змінити своє життя на краще.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Стрільця

День бажано наповнити подіями та провести активно. Найкраще – з посмішкою на обличчі і тоді вдача точно вам відповість! Бажано не розпочинати великих проектів, у яких ви не маєте стовідсоткової впевненості, та не братися за громіздку нову роботу. Втім, недовготривалі починання даватимуться легко.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Козерога

Козероги сьогодні можуть сміливо братися за заняття спортом та завдання, які вимагають фізичної активності. Не зайвим буде прибирання вдома чи соціальна активність.

Будьте уважними до свого раціону – додайте до нього більше зелені та фруктів. Від алкоголю варто відмовитися – це може призвести до негативних наслідків та втрати коштів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Водолія

Для Водоліїв, які мають пару висока вірогідність помітити у цей день не найкращі якості свого партнера. Стримайтеся від критики та проявіть дипломатичність. Розгойдувати човен у цей день ні до чого. Краще влаштуйте веселе сімейне зібрання.

Самотнім представникам знаку легко даватимуться вирішення затяжних проблем. Можливо, до вас прийде ідея, яка призведе до кращого фінансового становища.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 22 серпня 2018 для Риб

Якщо у цей день вас неочікувано запросять на гулянку, каву чи в кіно – варто зголошуватися. Сьогодні ви почуватимете себе комфортно посеред інших людей та відчуватимете свою внутрішню силу.

Насолоджуйся приємними моментами та вдачею, яка вас супроводжуватиме.