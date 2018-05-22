Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2018 року передбачає активний та сповнений подіями день. Вдача може посміхнутися Овнам, Левам та Водоліям. Читайте гороскоп на 22 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день бажано уникати п’янок та застіль – час не сприятливий для вживання алкоголю. Сни побачені в ніч на 22 травня можуть мати віще значення чи особливе послання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам у цей день може випасти вирішувати завдання від яких вони раніше втікали. Втім хвилюватися не варто, адже зорі сприятимуть вам і ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з ними.

Вдало протікатимуть поїздки, подорожі, відрядження. Також легко вдаватимуться нові знайомства.

Телець (21 квітня – 20 травня)

На Тельців сьогодні можуть навалитися несподівані повороти та завдання. Імовірно, що реалізовувати задумане не вдаватиметься так швидко, якби того хотілося. Тож запасайтеся терпінням та не нервуйте.

Сімейним Тельцям сьогодні варто більше часу приділити рідним, особливо тим, у кого є діти.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Вкладені Близнюками сили у цей день дадуть максимальний ефект. Сприятливий час для навчання – нова інформація добре запам’ятовуватиметься. Скористайтеся з цього!

У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.

Рак (22 червня – 22 липня)

Постарайтеся не приймати надто важливих рішень – старайтеся займатися менш значимими справами, особливо у сфері фінансів. У той же час день буде сприятливим для наукової та творчої діяльності.

В любовних справах сьогодні повністю покладайтеся на ваше серце – воно підкаже правильний вибір.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цей день Левам бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. У справах представникам цього гордого знаку таланитиме – можете братися за здійснення заповітних задумів.

Сприятливий час і для занять спортом, відвідин лікаря. Також можна зайнятися наведенням ладу у справах та стосунках.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні таланитиме Дівам, які займаються бухгалтерією, діловою роботою. Спокій та зібраність допоможуть уникнути помилок, проте це стосуватиметься лише відповідальних представників цього знаку.

Також у цей день добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте, що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме сьогодні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Намагайтеся цілеспрямовано витрачати сили. У цей день Терезам характерна буде підвищена імпульсивність, поспішність. Намагайтеся бути уважнішими, щоб не наробити помилок.

Сьогодні рекомендовано займатися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді, чи хоча б пройдіться пішки з дому на роботу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Від пліток краще відмовитися – нечесне слово може віддатися сторицею. Також категорично протипоказана і лінь.

Астрологи рекомендують взятися за своє здоров’я – подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям краще відкласти справи, що вимагають точності і продуманості. Є шанси припуститися помилки, проте якщо відчуваєте себе зібраними та сповненими сил – можна братися за будь-яке діло.

Сни побачені у ніч на 22 травня для Стрільців можуть нести цікаве послання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Відкиньте лінь та беріться за справи – сміливо починайте нове та рішуче крокуйте до виконання своїх мрій та задумів. Сприятливий час для занять справам, які вимагають креативного підходу, ініціативності.

Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні. За таких обставин день мине спокійно та вдало. Вечір не забудьте вийти на прогулянку чи взятися захопливу книжку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

День буде сприятливим для Водоліїв, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.

Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.