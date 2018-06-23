Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2018 року, передбачає день сприятливий для народжених під знаком Терезів та Рака, а от Овнам та Стрільцям варто бути обачнішими. Читайте гороскоп на 23 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують у цей день знайти заняття, на яке вдасться направити усю повноту енергії. В іншому випадку ризикуєте потрапити в не надто приємну ситуацію. Важливо не сумніватися у своїх силах та впевнено виконувати задумане. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків Зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

У цей день астрологи рекомендують не засиджуватися на місці та забути про лінь, поблажки і жалість. Тим, хто без причини хандритиме може спіткати невдача, натомість успіх супроводжуватиме активних людей, без злих намірів за душею.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні для Тельців астрологи передбачають азартний день. У лотереї все ж краще не грати, а от за експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. День буде сприятливим для виконання ваших фантазій!

У їжі сьогодні варто віддати перевагу фруктам, свіжим овочам та корисним жирам. Від важкої їжі краще відмовтеся, а от щось легке та екзотичне можна й спробувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У цей день життя може затягнути Близнюків у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви насолоджуватиметеся прекрасним результатом.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманна неабияка красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

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Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. Фортуна любить сміливих!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Астрологи рекомендують Левам взятися за наведення ладу у справах. Розберіть проблеми і питання, які потребують вирішення, складіть список і починайте без поспіху "закривати хвости".

У цей день категорично не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – ідіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

У суперечки сьогодні встрявати не варто – лиш витратите дорогоцінну енергію, яку все ж краще використати для самовдосконалення та вирішення поточних завдань.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.

Гроші старайтеся берегти – марнотратство це останнє, що вам зараз потрібно. А от сил на справи не шкодуйте – вкладена праця віддасться сторицею.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Побережіть здоров'я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо ви хочете досягти чого-небудь нового у житті, того, що у вас ще не було вам доведеться іти на радикальні кроки та забути про комфорт. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде сприятливим для тих, хто любить проводити час активно та відстоювати ідеї добра. Не бійтеся просити про підтримку в інших – ви скоріш за все будете почутими.

Все, почате сьогодні, має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів та з неабияким успіхом.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

День ідеально підходить, щоб відправитися на прогулянок на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований.

Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей день бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Астрологи рекомендують зайнятися спортом – побігайте, покатайтеся на велосипеді, чи хоча б пройдіться пішки з дому на роботу.

День поганий для стрижок, проте фарбувати волосся все ж сьогодні можна. Підуть на користь і косметологічні процедури, а той контрастний душ.