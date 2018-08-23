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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає особливо вдалий день для народжених під знаками Рака, Терезів, Козерогів, Водоліїв та Риб. Загалом ж день матиме доволі позитивне забарвлення, втім від деяких неприємностей уберегтися все ж буде не просто. Читайте гороскоп на 23 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не найкращий день, щоб іти за покупками, в банк чи у держустанови. У тих, хто вирушить в далеку дорогу можуть виникнути дрібні ускладнення, які втім не завдадуть значної шкоди, якщо ви утримаєтеся від нервів та паніки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на 23 серпня 2018 для Овна 

Овнам на 23 серпня астрологи прогнозують спокійний день. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

День сприятливий для тих, хто займається торгівлею. Є високі шанси укласти вигідні домовленості.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Тельця

На роботі вас супроводжуватиме вдача. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам грошей.

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Близнюків

У вашій голові маса геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеним життям та підняти самооцінку. Проте варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінитися і починати не варто.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Рака

Ракам сьогодні під силу якщо не неможливе, то як мінімум багато чого. Усе що знадобиться від вас – направити натхнення у правильне русло та не змарнувати його. Налаштуйтеся на добрий лад та беріться до того, що давно відкладали.

Під вечір можливе отримання довгоочікуваної звістки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Лева

Наполегливість – це не та якість, яку варто проявляти 23 серпня. Будьте впевненими, але надміру не тисніть на людей та не прикладайте гіперзусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не іде вам в руки – можливо воно того й не варте.

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Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Діви

Для Дів, які незадоволені своїм місцем праці, зараз ідеальний час братися за написання свого резюме. Так, озброєні непохитною вірою в себе, ви незабаром зможете знайти собі краще місце у житті.

Період добробуту неминуче близький, гороскоп передбачає момент раптового повороту у вашій кар'єрі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Терезів

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Скорпіонам у цей період може кортіти розібратися із деякими своїми незавершеними справами, від вирішення яких їх віддаляв страх. Пам’ятайте, щоб подолати страх, спершу треба зробити крок у невідоме. Страх – найголовніший наш ворог і піти далі, можна лише переборовши його та зробивши другом.

День сприятливий для зустрічей з друзями. Зустріч з ними може мати неочікувано продуктивне завершення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Стрільця

Імовірно, що доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи з списку варіантів для нових доходів – лотереї, позики та авантюри до добра не приведуть, а лише погіршать становище. Велика небезпека втрапити в авантюру, яка може призвести до суттєвих фінансових проблем.

Можливі серйозні суперечки у сім’ї, проблеми з дітьми та непорозуміння з друзями.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Козерога

Відкиньте в сторону зарозуміле та зверхнє ставлення до інших. Сьогодні не час для таких емоцій – вони можуть негативно вдарити по вас самих.

День видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не варто, як і лінитися. Пасивність може призвести до втрати цікавого шансу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Водолія

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 23 серпня 2018 для Риб

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
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