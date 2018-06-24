Гороскоп на сьогодні, 24 червня 2018 року, передбачає день сповнений сюрпризів для Тельців, Козерогів, Скорпіонів та Дів. На представників цих знаків можуть чатувати випробування, тож доведеться зібратися з силами. Читайте гороскоп на 24 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують у цей день уникати операцій пов’язаних торгівлею, азартом, матеріальним збагаченням. Натомість радять взятися за духовну сферу, приділити трохи уваги рідним та друзям. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків Зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 24 червня для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах постарайтесь розвинути впевненість у собі. Не маєте на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у соє життя.

День буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Якщо відчуваєте, що настрій не задався з самого ранку – постарайтеся обмежити свої контакти на цей день. Натомість займіться рутинними справами, бажано фізичними. Таке пере направлення енергії зможе розрядити обстановку та покращити ваш емоційний стан.

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Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Раків чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати е найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати, окрім благодійності.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні для Дів наступив ідеальний час для наведення ладу – повимивайте вікна, полиці, добре провітріть помешкання. Очищення простору позитивно вплине на ваше самопочуття та дозволить заодно навести лад і у своїй голові.

Також у цей день Діви мають високі шанси побачити людей, зустріч з якими давно переносилась з найрізноманітніших обставин.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється в тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте в крайнощі – зараз саме час їх побороти та дати собі й іншим трохи свободи.

Ввечері постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Високі шанси, що сьогодні перед Скорпіонами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Скорпіонів, у яких не має пари, зараз не найвдаліший час шукати собі супутника чи супутницю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Стрільців чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День сприятливий для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляд цікавого фільму.

Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме 22 травня. А от від пліток краще відмовтеся – нечесне слово може віддатися сторицею.

Час не вдалий для покупок, фінансових операцій. У той же час можете сміливо братися за оновлення власного світогляду.

Риби (21 лютого – 20 березня)

День Рибам рекомендовано почати з ритуалів, які заряджають енергією – душу, медитації, відвідування храму. Спілкування сьогодні протікатиме у конструктивному руслі, хоч емоції і вируватимуть.

Ймовірно, що сьогодні вам буде легше, аніж зазвичай знайти спільну мову з близькими. Використайте цей шанс, адже він випадає не так вже й часто.