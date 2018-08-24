Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку прогнозує можливі випробування для Стрільців та Левів. У цей же час на подарунок долі можуть розраховувати народжені під знаком Діви. Читайте гороскоп на 24 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День вдалий для спілкування, особливо неквапливого та душевного. Вдало минатимуть нові знайомства, у самотніх є шанс знайти собі пару. Особливо уважним варто бути з алкоголем, оскільки сьогодні буде легко перебрати міру. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Овна

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

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У цей день вам добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня можлива неочікувана приємна звістка.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Тельця

У Тельців сьогодні може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Не надто вдалий день, щоб відправлятися у подорож. На початку дороги можуть виникнути труднощі та затримки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Близнюків

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Втім розпочинати нові справи не варто.

Також сімейним Близнюкам протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки, натомість рекомендовано проявити терпимість та сердечність.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Рака

День для Раків сьогодні минатиме вдало. Варто не відступати від запланованого, навіть якщо на шляху виникають перешкоди – зорі на вашій стороні, що неодмінно сприятиме успіху, нехай і не миттєвому.

Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть вам реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже лише від вас залежатиме – скористатися ним чи ні.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Лева

Високий рівень самокритичності сьогодні допоможе Левам якнайкраще відокремити справді важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Намагайтеся більше рухатися. Якщо погода дозволяє, влаштуйте велосипедну чи пішу прогулянки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Діви

Дівам сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Особисте життя у цей день може вийти на перший рівень. Самотнім може вдатися закохатися і скласти міцні відносини. Зорі сприятимуть і такий шанс дійсно є.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Терезів

День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Терезів можуть видатися славними. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.

У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути не легко. Є шанси, що довго будете коливатися між усіма за та проти і так і нічого не вирішите. Тому прийняття важливих рішень краще перенести на наступний тиждень.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Скорпіона

У цей день вас огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати недавнє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачити, те що ще донедавна втікало від вашого розуму.

Навіть при непереборному бажанні розривати старі ділові контакти зараз не варто. Відкладіть цю справу до наступного тижня, інакше ризикуєте отримати небажаний відголос.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Стрільця

Для Стрільців цей день може виявитися доволі несприятливим. Імовірно, що виникатимуть несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке може внести цікаві корективи у ваші вихідні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Козерога

Козерогам астрологи прогнозують спокійний та м'який день. Сваритися у вас просто настрою не буде, встрявати у скандали та плести плітки – бажання. Бажано створити довкола себе атмосферу тепла та спокою.

Можете організувати невелику зустріч друзів, щоб поговорити, послухати музику, подивитися хороший фільм. Масових заходів краще уникати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Водолія

Водоліям варто зайнятися громадською діяльністю – зробіть що-небудь, що принесе користь не лише вам, а й іншим.

Взаємини з рідними та колегами протікатимуть у миролюбному руслі. Ті, хто давно чекав на подарунок долі та працював у заданому напрямку, можуть очікувати на приємну звістку.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 24 серпня 2018 для Риб

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Астрологи рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.