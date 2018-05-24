Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2018 року віщує сприятливий день для представників знаку Терези, а от народженим під знаками Тельця та Водолія подвійна обачність не завадить. Читайте гороскоп на 23 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день вдало складатимуться контакти з начальством, переговори. Загалом період вдалий для співробітництва та спілкування, а от важливі рішення даватимуться важко – за можливості їх прийняття бажано відкласти на сприятливіший період. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

У цей день Овнам важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов старайтеся уникати та не починати.

Також важливо не тиснути на близьких чи колег – давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Натомість приділіть більше часу власному добробуту – іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні притаманні будуть емоційні спалахи та внутрішні конфлікти, які можуть стати причиною не надто хорошого настрою. Старайтеся у моменти непевності не приймати важливих рішень та не наражатися на відповідальну роботу.

У дражливих ситуаціях будьте дипломатичними. Думка, що ви завжди маєте рацію, може бути згубною для вас. Пам’ятайте, що у кожного своя правда і те, що інші не відповідають вашим очікуванням, є перш за все вашою проблемою, а не їхньою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День для Близнюків сьогодні минатиме вдало. Варто не відступати від запланованого, навіть якщо на шляху виникають перешкоди – зорі на вашій стороні, що неодмінно сприятиме успіху, нехай і не миттєвому.

Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть вам реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже лише від вас залежатиме – скористатися ним чи ні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки сьогодні у прийнятті важливих рішень можуть довго коливатися між усіма «за» і «проти», вишукувати плюси та мінуси, і врешті, так і не прийти до остаточного рішення. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести сприятливіший для цього час.

В той же час сьогодні корисними будуть фізичні навантаження. Зараз сприятливий час для початку нових тренувань.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Постарайтеся не відкладати вирішення важливих завдань на більш пізній термін. Якщо мріяли про нову посаду, зараз вдалий момент для того, щоб поборотися за неї. Шанси на підвищення високі.

Загалом у Левів настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть і переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зараз бажано не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане. Справи, які вимагають великої активності будуть даватися доволі просто. Потрібно тільки щиро вірити в себе і те, що все вийде; ну і звісно, що не лінитися.

На амурному фронті Дівам зараз може не вистачати чутливості та сміливості щодо свого обранця. Старайтеся не квапити поді та просто перепочиньте на самоті.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терезам легко вдаватимуться контакти з начальством та колегами, переговори проходитимуть успішно. При прийнятті важливих рішень варто дослухатися до свого серця, воно допоможе не схибити.

Сімейні Терези можуть очікувати на звістку, яка зробить щасливішими не тільки їх, а й усю рідню.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні задумані Скорпіонам справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Також непоганим і доволі плідним період буде для ділового співробітництва, базованого на взаєморозумінні і відсутності будь-яких розбіжностей. Втім рішення можуть даватися не так і легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям сьогодні може не вистачити чутливості і гнучкості щодо свого обранця. Що ж, доведетьсь коханій людині набратися терпіння! Тим, у кого є діти, варто приділити достатньо уваги їхньому розвитку та відпочинку.

Імовірність погіршення здоров'я сьогодні висока, тому не забувайте про правильне харчування та помірність з алкоголем.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерогів неочікувано може навалитися вир емоцій – старайтеся втрачати голову в міру, все ж таки ще не п’ятниця! На роботі завбачливо розставте собі пріоритети і складіть план, щоб від пункту до пункту швиденько втілити все заплановане.

Тим у кого є пара, не зайвим буде влаштувати романтичну вечерю чи прогулянку. Поділіться з коханою людиною планами на майбутнє, згадайте минуле – так ви трішки вирветеся з рутини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Потрібно бути готовим до боротьби з спокусами, обманом та ілюзіями. Необхідно постаратися стримати себе і не випускати на поверхню негативні емоції щодо оточуючих людей. Конфронтація вам ні до чого, краще візьміться за саморозвиток.

Старайтеся сьогодні не перевтомлюватися, правильно розрахуйте час і сили, щоб вдосталь відпочити. У разі погіршення стану здоров'я, не займайтеся самолікуванням.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У Риб день сьогодні буде сповнений теплих та трепетних почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. За серйозні справи вам сьогодні може не надто кортіти братися – що ж поробиш, день такий!

Ваші домочадці потребують вас і вашої уваги. Постарайтеся швидко завершити робочі справи та виділіть більше часу для активної участі в житті своїх близьких людей.