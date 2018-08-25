Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає не надто яскраві перспективи для Овнів та Водоліїв. Представникам цих знаків варто бути особливо обережними з грошима та словами. А от Близнюкам та Скорпіонам сьогодні може неабияк поталанити, особливо в особистих питаннях. Читайте гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Загалом день сприятливий для відпочинку від напружених та активних дій. Можна влаштовувати вечірки та гуляння. Проте від авантюр варто відмовлятися, ризиковані заходи можуть закінчитися вельми плачевно.Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Овна

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні на представників знаку Овна можуть нападати приступи егоїзму. Усвідомлення своєї схильності до егоїзму, хай і мінливої, позитивно вплине на ваше розуміння себе. Про що знаєш – того не боїшся!

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Коли мова йде про щось дійсно суттєве, ви розумієте наскільки важливо бути надійним та хорошим другом. Щирі люди це помічають, тому не засмучуйтеся через егоїстичні настрої.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Тельця

День сприятливий для радощів, любові та зустрічей з друзями. Астрологи рекомендують відвідати розважальний захід. Підійдуть і кіно, театр, концерт, танці чи будь-що інше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Близнюків

Сьогодні для Близнюків день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Важливих справ астрологи починати не рекомендують. Запрацьовані Близнюки можуть дати собі поблажку та працювати не на всі 200%.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Рака

Ракам сьогодні бажано зайнятися своїм здоров’ям. Корисними будуть фіто процедури, заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо відчуваєте, що щось починає боліти – зверніться до лікаря. Чим швидше ви зреагуєте на виниклі проблеми, тим швидше настане бажане одужання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Лева

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і поточних справ чи роботи – візьміться за діло, яке вам до душі, а не те, яке в пріоритет поставили ваші колеги чи родичі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Діви

Неочікувана ситуація може вибити Дів сьогодні зі звичного ритму – зберігайте спокій, все залагодиться. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися. Серед близьких людей є той, хто точно вас розуміє і зможе допомогти чи хоча б заспокоїти. Прислухайтеся до його порад.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Терезів

Потрібно бути готовим до боротьби з спокусами, обманом та ілюзіями. Необхідно постаратися стримати себе і не випускати на поверхню негативні емоції щодо оточуючих людей. Конфронтація вам ні до чого, краще візьміться за саморозвиток.

Старайтеся сьогодні не перевтомлюватися, правильно розрахуйте час і сили, щоб вдосталь відпочити. У разі погіршення стану здоров'я, не займайтеся самолікуванням.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів день протікатиме гармонійно та злагоджено – поточні справи не вибиватимуть з колії, а їх сумлінне виконання може принести справжнє задоволення.

Скорпіонам, у яких є сім'я, астрологи рекомендують приділити їй більше часу. Проведіть вечір поруч з близькими – сміливо відправляйтеся на прогулянку чи візьміться пограти цікаву настільну гру вдома. Такі заняття дадуть довготривалий позитивний ефект.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Стрільця

У розпорядку дня Стрільців сьогодні особливих змін та подій не передбачається – все протікатиме за вашим планом. Бажано зайнятися налагодженням побутових питань – прибиранням, закупами, приготуванням їжі.

Астрологи рекомендують також присвятити більше часу близьким людям, особливо це стосується тих, у кого є діти. Сприятливий час для спілкування у сімейному колі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Козерога

Козероги сьогодні просто таки напрошуватимуться на сварки, конфлікти і скандали. Доведеться потренувати внутрішню силу, щоб не вляпатися у неприємності! Постарайтеся не доводити себе до моменту, коли у вас "перегорять запобіжники" і вчасно давайте собі перепочити.

Корисно зайнятися спортом, піти у басейн чи побігати. Це допоможе зняти напруження. А от алкоголь для цього не підійде – все може лише загостритися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Водолія

Для Водоліїв день проходитиме вдало, якщо вони не впадатимуть у крайнощі. Надмірна емоційність та безконтрольність можуть призвести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не трапилося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдине виключення – доброчинність, тут все ж варто бути щедрим.

У спілкуванні також знайте міру – можливо не всі ваші доводи мають отримати схвалення, не так вже й важливо іноді, щоб з вами всі погоджувалися. Постарайтеся більше слухати, це піде на користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 25 серпня 2018 для Риб

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.