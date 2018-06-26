06:01
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 12°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку

125 Читать новость на русском
Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку / 24 Канал

Гороскоп на сьогодні, 26 червня 2018 року, передбачає день сприятливий для Раків, Терезів та Козерогів. Загалом ж час сприятливий для клопіткої праці та нових починань. Читайте гороскоп на 26 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують за можливості уникати справ, пов’язаних з судами та розлученнями. Вдало минатимуть важкі та важливі починання – можна сміливо братися за втілення глобальних, довгострокових планів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 18 – 24 червня 2018 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів зараз чудовий період для поліпшення робочих процесів – добре протікатимуть розмови з колегами, спільну мову знайти буде легко. Імовірно, що ви отримаєте шанс підвищити своє кар’єрне становище.

Не бійтеся демонструвати лідерські якості – ваша внутрішня стійкість та вроджений спокій допоможуть при вирішенні навіть найскладніших завдань.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Особисте життя у цей день може вийти на перший рівень. Самотнім може закохатися і скласти міцні відносини. Якщо це так, то до діла. Зорі сприятимуть і такий шанс дійсно є.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам сьогодні можуть братися за будь-яку роботу, навчання чи завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні. Імовірно, що вам вдасться все вибудувати якнайкраще – так, щоб і результат був відмінний, і ви не перевтомилися.

Рак (22 червня – 22 липня)

У цей день Ракам важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов старайтеся уникати та не починати.

Також важливо не тиснути на близьких чи колег – давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Натомість приділіть більше часу власному добробуту – іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У розпорядку дня Левів сьогодні особливих змін та подій не передбачається – все протікатиме за вашим планом. Бажано зайнятися налагодженням побутових питань – прибиранням, закупами, приготуванням їжі.

Астрологи рекомендують також присвятити більше часу близьким людям, особливо це стосується тих, у кого є діти. Сприятливий час для спілкування у сімейному колі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Високий рівень самокритичності сьогодні допоможе Дівам якнайкраще відокремити справді важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будь розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Намагайтеся більше рухатися. Якщо погода дозволяє, влаштуйте велосипедну чи пішу прогулянки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Емоції у Терезів сьогодні можуть таки вирувати, а почуття переповнювати – не лякайтеся, а діліться своєю радістю з усім світом!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям сьогодні притаманні будуть емоційні спалахи та внутрішні конфлікти, які можуть стати причиною не надто хорошого настрою. Старайтеся у моменти непевності не приймати важливих рішень та не наражатися на відповідальну роботу.

У дражливих ситуаціях будьте дипломатичними. Думка, що ви завжди маєте рацію, може бути згубною для вас. Пам’ятайте, що у кожного своя правда і те, що інші не відповідають вашим очікуванням, є перш за все вашою проблемою, а не їхньою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде особливо сприятливим для Козерогів, які займаються торгівлею. Також пощастити може і тим, кому треба вирішити будь-які правові питання.

На любовному фронті все протікатиме гладко – головне не створювати труднощі собі самому. Якщо таке все ж трапиться, то не засмучуйтеся, а беріться залагоджувати ситуацію.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні колективна робота може принести Водоліям неочікувано хороший прибуток. Втім за негативного збігу обставин та неуважності є шанси наразитися на небезпеку.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Постарайтеся точно розуміти заради чого ви працюєте і тверезо оцінювати ситуацію. Добре зрівнюйте ваш досвід, вміння та бажання з поставленими цілями і шансами їх досягти. Ймовірно, добрим рішенням буде ідея братися за діло невеликими частинами – маленькими кроками можна реалізовувати великі проекти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Неочікувана ситуація може вибити Риб сьогодні зі звичного ритму – зберігайте спокій, все залагодиться. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися. Серед близьких людей є той, хто точно вас розуміє і зможе допомогти чи хоча б заспокоїти. Прислухайтеся до його порад.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 340
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 червня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 227
Головні новини 25 червня: викрадення сина лівійського дипломата у Києві та переобрання Ердогана
25 червня, 22:19 Головні новини 25 червня: викрадення сина лівійського дипломата у Києві та переобрання Ердогана
2229
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1353
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 1921
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук