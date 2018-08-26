Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку пронозує не найпростіший день для народжених під знаком Тельця, Рака та Козерога, чого не скажеш про Дів, до яких сьогодні вдача буде прихильною. Читайте гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 серпня далі в матеріалі.

Не надто вдало день пройде у тих, хто задумав здійснити забіг по магазинах чи запланував великі покупки на ринку. Значно сприятливішою доба буде для душевних практик, очищення та відновлення сил. Бажано відмовитися від алкоголю, особливо у великих кількостях. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Овна

Астрологи рекомендують уникати зарозумілості, завищеної самооцінки, зневажливого ставлення до навколишніх. Той, хто поводиться подібним чином, ризикує впасти з висоти та позбутися власних досягнень. Не варто сваритися з друзями, адже всі слова і дії цього дня вас повертатимуться.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Тельця

Наклепи та брехня у цей період віддадуться сторицею та дуже боляче вдарять. Рекомендовано уникати двозначностей, лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує.

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Також корисно зайнятися ділом чи відпочинком не на самоті. Компанія інших людей у цей день піде на користь. Варто заводити нові знайомства та проявляти свої ораторські і лідерські здібності.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Близнюків

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Не устрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Рака

День видасться складним та багатим на події – як приємні, так і проблемні. Впоратися з викликами допоможе інтуїція та тверезе мислення.

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Емоційні натури можуть зіпсувати відносини не тільки усередині близького кола спілкування, але навіть вплинути на думку про себе в колі далеких знайомих.



Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Лева

На вас сьогодні чекає важлива зустріч з впливовою людиною. Потрібно буде проявити свою стійкість та наполегливість, щоб отримати бажане. Ймовірно, вам вдасться досягти навіть більшого, ніж можна було б очікувати.

У фінансову плані можливі позитивні новини на які ви давно чекали, проте остаточно дивіденди ви отримаєте швидше за все не одразу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Діви

Дівам сьогодні варто очікувати на успіх – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме успіху.

Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Терезів

Терезам сьогодні бажано зайнятися організацією активного відпочинку на найближчі вихідні. Не бійтеся та не лінуйтеся проявляти інтерес та ініціативу. Не зайвою буде й імпровізація у ситуаціях вам незнайомих та нових.

Спілкування з рідними буде протікати у дуже позитивному руслі, можливі корисні нові знайомства. Справи початі у цей день матимуть добре продовження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Скорпіона

Дуже ймовірно, що на вас цей день чекає багато спокус. Ймовірно, вам закортить з'їсти подвійну порцію торта чи випити зайвий келих вина. Будьте обережними, піддаючись таким "маленьким пристрастям".

Також сьогодні ви можете легко втратити контроль та втрапити у ситуацію, на залагодження якої знадобиться надто багато зусиль.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Стрільця

Є високі шанси почати хвилюватися через свого партнера. Критичним представникам знаку може видатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Імовірно, ви захочете вимагати набагато більше свободи, ніж раніше. Астрологи рекомендують набратися терпіння і тихо перечекати цей потенційно вибухонебезпечний період.

Постарайтеся не приймати імпульсивних рішень. Візьміться собі на озброєння строгість та обережність у виборі – таке озброєння врятує від неприємностей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Козерога

Запорука успіху – твереза голова і Козерогам про це сьогодні варто пам’ятати, як ніколи. При цьому тверезим астрологи рекомендують бути як у переносному, так і у прямому значенні цього слова.

Козерогам-бізнесменам у цей день не варто вести справи, можливі сумнівні пропозиції та зустрічі з ненадійними партнерами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Водолія

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні сьогодні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

Відмовтеся від думок про амурні справи, краще займіться турботою про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій стиль життя здоровішим.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 26 серпня 2018 для Риб

Стабільність – головне слово для Риб у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. Можливі неочікувані витівки близьких, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.