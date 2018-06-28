Гороскоп на сьогодні, 28 червня 2018 року, передбачає не найпростіший день для Терезів та Водоліїв. Загалом день сприятливий для відпочинку від напружених та активних дій. Читайте гороскоп на 28 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде вдалим для тих, хто не лінувався впродовж останнього часу. Для працьовитих настав час заслуженого відпочинку, а от тим, хто даремно гаяв час, сьогодні може бути не пособі. Можуть з'явитися несвідомий страх, занепокоєння та сумніви. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 24 червня – 1 липня 2018 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни сьогодні у прийнятті важливих рішень можуть довго коливатися між усіма «за» і «проти», вишукувати плюси та мінуси, і врешті, так і не прийти до остаточного рішення. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести сприятливіший для цього час.

В той же час сьогодні корисними будуть фізичні навантаження. Зараз сприятливий час для початку нових тренувань.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям зараз бажано не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане. Справи, які вимагають великої активності будуть даватися доволі просто. Потрібно тільки щиро вірити в себе і те, що все вийде; ну і звісно, що не лінитися.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

На амурному фронті Тельцям зараз може не вистачати чутливості та сміливості щодо свого обранця. Старайтеся не квапити поді та просто перепочиньте на самоті.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні Близнюкам у жодному разі не можна піддаватися ліні – залишитеся без грошей. Сумлінно виконуйте те, що потрібно і вдача посміхнеться вам.

Самотні Близнюки мають високий шанс зустріти людину, в яку вдасться закохатися і то надовго. Висока вірогідність знайти хорошого партнера для сімейного життя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто зайнятися громадською діяльністю – зробіть що-небудь, що принесе користь не лише вам, а й іншим.

Взаємини з рідними та колегами протікатимуть у миролюбному руслі. Ті, хто давно чекав на подарунок долі та працював у заданому напрямку, можуть очікувати на приємну звістку.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і поточних справ чи роботи – візьміться за діло, яке вам до душі, а не те, яке в пріоритет поставили ваші колеги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам сьогодні буде характерна неймовірна проникливість та допитливість. Це допоможе у складних ситуаціях та при налагодженні контактів. Ви справлятимете враження всезнайки, що додасть вагомості вашій репутації.

Астрологи рекомендують не забувати про спорт та застерігають від зловживання важкими продуктами, алкоголем, тютюном.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь.

Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіонів день проходитиме вдало, якщо вони не впадатимуть у крайнощі. Надмірна емоційність та безконтрольність можуть призвести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не трапилося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдине виключення – доброчинність, тут все ж варто бути щедрим.

У спілкуванні також знайте міру – можливо не всі ваші доводи мають отримати схвалення, не так вже й важливо іноді, щоб з вами всі погоджувалися. Постарайтеся більше слухати, це піде на користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільців сьогодні може загостритися абстрактне мислення, думки, найімовірніше, тікатимуть від реальності, а тому сконцентруватися іноді буде не просто. Проте у цього є і свої плюси – шанси придумати чудесну ідею будуть неймовірно високими. Головне не забудьте її втілити, щоб мрії не залишалися недосяжними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні можуть бути характерні різки зміни настроїв, що може зіграти злий жарт у стосунках з родичами чи співробітниками.

Коливання можуть бути характерними і для фінансових справ – не дивуйтеся сильно, якщо вам то випаде можливість добре підзаробити, то трохи втратити. Такий день! Врешті, баланс – це найголовніше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У цей день на зовні можуть вирватися таємні бажання і захоплення. Ймовірно, що їх реалізація потребуватиме додаткових витрат.

Щоб уникнути конфліктів з близькими через необдуману трату коштів, спробуйте знайти нове джерело доходу. Переконати домочадців у тому, що ваші витрати не вдарять по комфортному побуті родини буде не легко.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам сьогодні добре даватимуться монотонні завдання, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту. А от у магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Ця ж монотонність може згодитися і на роботі. Корисно зайнятися завданнями, які вимагають пильності.

