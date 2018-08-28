Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для вирішення дрібних питань. При операціях з фінансами варто бути дуже обачним. Читайте гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День може видатися конфліктним, тому пострайтеся налаштуватися на позитив та спокійно сприймати те, що відбуватиметься довкола. Не варто надто покладатися на слова інших, а краще самому перестрахуватися у дуже відповідальних справах. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Овна

Овнам сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите.

Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Тельця

Тельці сьогодні у прийнятті важливих рішень можуть довго коливатися між усіма "за" і "проти", вишукувати плюси та мінуси, і врешті, так і не прийти до остаточного рішення. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести сприятливіший для цього час.

В той же час сьогодні корисними будуть фізичні навантаження. Зараз сприятливий час для початку нових тренувань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Близнюків

Хто, як не Близнюки, добре розбираються в житті. Ця мудрість вам далася у результаті непростого досвіду, пережитого по справжньому, а не вичитаному в книжках.

Що ж, доля на сьогодні приготувала для вас ще один урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться за вирішення ускладнень, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Рака

Ракам сьогодні можуть братися за будь-яку роботу, навчання чи завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні. Імовірно, що вам вдасться все вибудувати якнайкраще – так, щоб і результат був відмінний, і ви не перевтомилися.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Лева

Левам сьогодні можуть бути характерні роздуми про життя, що неабияк відволікатиме від роботи та поточних справ. Аби не втрапити у неприємності через своє витання у хмарах постарайтеся добре сконцентруватися і відкласти філософський настрій до вечора.

Не зайвим буде попіклуватися про своє здоров’я. Втім самолікуванням не займайтеся – наслідки можуть бути критичними, краще зверніться до фахівця.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Діви

День не сприятливий для серйозних справ по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

Варто бути обережним з важкою їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Терезів

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні слід уважно спостерігати за вмістом того, що вони їдять. Існує великий ризик харчових отруєнь. Уважно читайте етикетки, перед тим як купляти продукти. Віддайте перевагу вечері вдома. Обережність не завадить і з ліками – самолікування може призвести до загострень.

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Також астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до фінансових втрат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Стрільця

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил та енергії з вашої сторони видасться мінімальною.

Якщо затягла буденність і ви потребуєте змін – беріться придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватися. Візьміть справу у свої руки, обдзвоніть друзів і у вас точно з’явиться цікавенький план на вечір, а то й на майбутній вікенд.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Козерога

Козерогам астрологи сьогодні рекомендують уникати місць великого скупчення людей. У таких місцях є високі шанси стати жертвою недоброзичливців, які в цей день активізуються. Краще зайнятися справами, домом. Вкладені сьогодні зусилля дадуть відчутний результат.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Водолія

У Водоліїв сьогодні буде сприятливий день для будь-якої роботи. Особливо вдало йтимуть підрахунки, аналіз даних, робота з комп'ютерами.

Дрібні питання на роботі варто пробувати залагоджувати самостійно, а от в особистих питаннях не соромтеся кликати друзів на розмову.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 28 серпня 2018 для Риб

Рибам варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання й наміри. Трішки амбіційності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

На роботі можна братися за сміливі проекти – головне все заздалегідь спланувати та зважити, щоб не втрапити в халепу.