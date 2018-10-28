Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку передбачає чимало курйозних ситуацій. Проте в цілому для цього дня характерною буде загальна розслабленість. Читайте гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Краще не будувати грандіозних планів на день. Натомість варто зайнятися рутинними домашніми справами, а на роботі не приймайте будь-яких важливих рішень. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Овна

День краще провести в оточенні друзів та близьких людей. Ідеальний варіант – поїхати за місто або ж просто вибратись на природу. Ви зможете відпочити та набратись нових сил, що допоможуть вам у роботі.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Тельця

Почніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або попрацюйте на дачі. Всі ваші починання увінчаються успіхом і ви будете особливо задоволені результатом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Близнюків

Не варто вирішувати важливі справи, перенести їх варто на наступний тиждень.

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У цей день вас буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Рака

День дуже сприятливий для занять спортом. Вам буде під силу навіть те, про що ви раніше навіть боялися думати. Тож шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети!

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Лева

При плануванні переїзду візьміть лише найнеобхідніше, щоб не перевозити до нового помешкання старі та непотрібні речі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Діви

День присвятіть дому – почніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або попрацюйте на дачі. Всі ваші починання увінчають успіхом і ви будете особливо задоволені результатом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Терезів

Ваше особисте життя суттєво пожвавиться. Ви й самі по собі будете більш емоційними та романтичними цього дня. Тож не бійтесь робити перший крок чи запрошувати на побачення того, хто вам подобається.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Скорпіона

Цей день для вас буде особливо насичений подіями. Протягом всього дня намагайтесь не квапити події і вирішувати проблеми лише по мірі їх надходження. Не робіть серйозних змін самостійно, намагайтесь радитись з близькими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Стрільця

Цей день буде насичений особистими переживаннями. Головне, не беріть на себе забагато відповідальності та не обіцяйте того, що не зможете виконати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Козерога

Є ризик опинитися в центрі скандалу. Тож якщо у вас є дрібні конфлікти чи непорозуміння – спробуйте їх вирішити в спокої та наодинці. Якщо ж конфлікту не вдалося уникнути, намагайтеся не переходити межу та зберігайте спокій, не підвищуйте голос та не погрожуйте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Водолія

Перед вами буде важливе та важке завдання – вам потрібно визначитись, чи можуть ваші стосунки із другом перерости у щось серйозніше. Використовуйте усі можливості, щоб це перевірити. Ви нічого не втратите і будь-яке ваше рішення позитивно вплине на ваше майбутнє.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 28 жовтня 2018 для Риб