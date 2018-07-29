Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для народжених під знаком Водолія. Близнюки, Леви та Риби можуть готуватися до випробувань – представникам цих знаків варто не засмучуватися, якщо справи йтимуть не так, як задумано. Читайте гороскоп на 29 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День вдалий для прогулянок та зустрічей, особливих конфліктів поміж людьми виникати не повинно. Водіям варто бути надзвичайно обачними, щоб не втрапити в халепу. Не рекомендовано у цей день проводити експериментів з зовнішністю та змінювати імідж. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Овна

Внутрішні діалоги – це справді дуже важлива частина нашої сутності і зараз вона вам неабияк може пригодитися. У розмові з собою ви можете зрозуміти справжні свої помисли та бажання і віднайти таку бажану гармонію.

Постарайтеся бути максимально чесними з собою та при прийнятті доленосних рішень дивитись на ситуацію ще й здалеку. Це сьогодні вам буде до снаги.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Тельця

День буде прекрасним для відпочинку як душею, так і тілом. На відмінно проходитимуть виставки, музичні концерти, творчі вечори.

Ваші співрозмовники у цей день будуть менш агресивними, аніж у попередній та налаштовані на більш позитивні розмови та реакції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Близнюків

Сьогодні Близнюкам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло .

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх слів, а більше часу приділіть щирим розмовам з близькими людьми.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Рака

Ракам сьогодні можна розслабитися та не переживати за те, що важко залишатися зібраним та зосередженим. Можете сміливо братися за усілякі дрібнички та присвятити час неквапливим, милим душі справам.

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У стосунках з рідними залишайтеся стриманими та чуйними, але й наступати на свою свободу не давайте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Лева

Левам сьогодні може бути характерна надмірна емоційність та вразливість. З цим потрібно буде що-небудь робити, особливо якщо ви зібралися вийти поміж люди. Варто все ж з деякою стриманістю та помірністю висловлювати свої почуття у випадках, коли вони напряму можуть образити інших, тим паче, якщо ці особи вам важливі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Діви

Астрологи рекомендують цей день по можливості провести спокійно та розмірено, не метушитися. Бажано присвятити трохи часу внутрішнім проблемам, розібратися з собою, своєю поведінкою та звичками. Не зайвим буде провести трохи часу біля води, або хоча б прийняти ванну.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Терезів

Терезам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Скорпіона

Будьте максимально уважні до своїх слів та обіцянок у цей день. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім'ї. Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Стрільця

Сприятливий час для того, щоб провести день з близькими чи друзями. Особливо будьте уважні до своєї другої половинки. Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що спричинить лише черговий скандал. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічках або просто влаштуйте довгу прогулянку вдвох. Навіть цього буде цілком достатньо, аби нагадати про вашу сильні почуття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Козерога

У цей день важливо дотримуватися золотої середини, особливо в емоційному плані. Нестабільність емоцій та різкі перепади настрою будуть зустрічатися часто і можуть ставати причиною конфліктів, в той же час так само часто будуть зустрічатися і позитивні сцени – головне знаходити баланс і обирати те, що більше до душі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Водолія

Уникайте нереалістичних проектів, бо вони можуть затягнутися на довго та принести вам чимало клопотів. Ймовірні прорахунки у фінансах чи шахрайство. На роботі краще діяти з обережністю через високий шанс впливу недоброзичливців. Будьте особливо ввічливими та зберігайте спокій.

Сприятливий час і для занять спортом, відвідин лікаря. Також можна зайнятися наведенням ладу у справах та стосунках.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 29 липня 2018 для Риб

Рибам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у нову книжку чи фільм з головою – задоволення дістанете неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Не надто вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, можуть супроводжувати дрібні клопоти. У вечір бажано залишаться вдома – можуть навідатися довгоочікувані гості.