Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для відвідування державних установ, великих покупок та підписання різного роду договорів. У цей день не варто налягати на спиртне чи важку їжу. Читайте гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день можна сміливо займатися питаннями здоров'я. Бажано знайти час на спорт. Добре вдаватимуться як дріб'язкові справи, так і великі проекти. Якщо натхнення до роботи не має – варто почати працювати і воно обов'язково прийде. Зорі сприятимуть! Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Овна

День буде вдалим для Овнів, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

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Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим. Гарне закінчення матиме романтичний вечір – не забудьте про свічки та добру музику.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Тельця

Незабаром на вас може очікувати ситуація, яка вимагатиме багато сил. Використайте час, який зараз маєте для наведення ладу у справах, домі чи на роботі. Монотонна та скрупульозна робота сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.

По дому бажано займайтеся несуттєвими, дрібними питаннями. Астрологи не рекомендують сьогодні вести справи, які стосуються нерухомості.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Близнюків

У цей день Близнюкам важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов старайтеся уникати та не починати.

Також важливо не тиснути на близьких чи колег – давайте поради тільки тоді, коли у вас про них просять, а не тоді, коли вам заманеться. Натомість приділіть більше часу власному добробуту – іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Рака

Ракам сьогодні буде легко "перегоріти", а тому треба зрозуміти коли насувається критичний момент та відволіктись на щось цікаве та приємне. Астрологи рекомендують зайнятися заспокійливими практиками, по споглядати за красою землі, тваринами чи дітьми.

Подумайте про волонтерство – у ньому ви можете знайти заспокоєння.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Лева

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Емоції у Левів сьогодні можуть таки вирувати, а почуття переповнювати – не лякайтеся, а діліться своєю радістю з усім світом!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Діви

День не надто сприятливий для Дів, які займаються нерухомістю – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тому з важливими рішеннями спішити не варто.

На цей день не варто планувати важливих зустрічей та серйозної роботи, але якщо ж все ж так трапилося, що у вас немає іншого виходу – не впадайте у відчай. Найімовірніше, що врешті-решт все вирішиться з вигодою для вас і без особливих затрат енергії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Терезів

Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.

У цей день на Терезів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Скорпіона

Відвертість, яка притаманна вам сьогодні, допоможе уникнути недомовленостей з колегами. Якщо роботи виявиться надміру і вам видаватиметься, що ви її не посилите – глибоко подихайте. Скоріш за все вам так задаватиметься, через романтичний настрій, який не дозволяє Скорпіонам сьогодні якісно займатися рутинними справами.

Не приймайте критику близько до серця та будьте щедрими на добрі слова.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Стрільця

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Козерога

Сьогодні Козероги будуть успішно і досить швидко вирішувати робочі питання. У колективі пануватиме мир і діяти вдаватиметься злагоджено, а керівництво буде налаштоване до вас дуже навіть позитивно.

Присвятіть вечір виконанню повсякденних обов'язків, завершення недороблених справ.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Водолія

Астрологи рекомендують за можливості уникати справ, пов’язаних з судами та розлученнями. Вдало минатимуть важкі та важливі починання – можна сміливо братися за втілення глобальних, довгострокових планів.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 29 серпня 2018 для Риб

Інтуїція сьогодні допоможе Рибам у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш!

З грошима можуть виникати невеликі труднощі, які легко вийде залагодити впорядкувавши бюджет. Імовірно, ви помітите, що деякі пункти із нього можна викреслити без жалю.