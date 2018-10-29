16:59
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

      986 Читать новость на русском
      Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

      Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку передбачає день сприятливий для великих покупок або бронюванню номері в готелях та перельотів. Є високі шанси натрапити на "халяву". Читайте гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

      Не беріть позики чи кредити. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або вляпатися у відчутні борги. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

      Читайте також: Гороскоп на тиждень 22 – 28 жовтня 2018 для всіх знаків Зодіаку

      Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

      Овен (21 березня – 20 квітня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Овна 

      Не варто запрошувати цього дня до себе гостей – краще проводьте час поза будинком та розділяйте друзів і ваш особистий простір. Другу половину дня краще провести наодинці із собою.

      Телець (21 квітня – 20 травня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Тельця

      Проблеми на роботі спробуйте вирішити із залученням інших професіоналів. Вони можуть дати цінні поради. Також не бійтесь звертатись за допомогою до своїх колег чи керівництва.

      Близнюки (21 травня – 21 червня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Близнюків

      В особистому житті все буде не так гладко. Вам доведеться шукати спільну мову, інколи – це буде досить складно. Тож намагайтеся не загострювати вже існуючі конфлікти і вирішувати їх максимально спокійно. 

      Рак (22 червня – 22 липня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Рака

      Не забувайте про спорт! Цей день обіцяє бути особливо сприятливий для будь-якого фізичного навантаження. Якщо є можливість – більше ходіть пішки та обов'язково робіть прогулянку перед сном. Це не лише покращить ваш настрій, а й самочуття.

      Лев (23 липня – 23 серпня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Лева

      Цей день дуже сприятливий для шопінгу. Можна зробити великі покупки, які ви давно планували. Або навіть якщо ви планували змінити свій гардероб – це також увінчається успіхом.

      Діва (24 серпня – 23 вересня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Діви

      День буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Приділіть більше уваги спілкуванню з колегами та налагодженню спілкування. Це може позитивно позначитися на вашому самопочутті.

      Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2018: важливі поради

      Терези (24 вересня – 23 жовтня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Терезів

      Будьте уважні при фізичній роботі, а, зокрема, і при прибиранні вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Скорпіона

      Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для інвестицій. Умайбутньому ви отримаєте від них суттєвий прибуток.

      Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Стрільця

      Цей день для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці дня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового.

      Козеріг (22 грудня – 20 січня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Козерога

      Будьте обережні до свого здоров'я – цього дня можуть загостритися хронічні захворювання. Також не зайвим буде сходити на додаткове обстеження.

      Водолій (21 січня – 20 лютого)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Водолія

      Початок тижня сприятливий для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.

      Риби (21 лютого – 20 березня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Риб
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Риб

      Зараз сприятливий час для роботи з паперами, а не для ділових переговорів. Тож якщо є можливість їх перенести – то краще так і зробіть.

      Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: біографія політика
      сьогодні , 14:50 Ангела Меркель: біографія політика
      Настя Сукач 3539
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук