Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку передбачає день сприятливий для великих покупок або бронюванню номері в готелях та перельотів. Є високі шанси натрапити на "халяву". Читайте гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не беріть позики чи кредити. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або вляпатися у відчутні борги. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 22 – 28 жовтня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Овна

Не варто запрошувати цього дня до себе гостей – краще проводьте час поза будинком та розділяйте друзів і ваш особистий простір. Другу половину дня краще провести наодинці із собою.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Тельця

Проблеми на роботі спробуйте вирішити із залученням інших професіоналів. Вони можуть дати цінні поради. Також не бійтесь звертатись за допомогою до своїх колег чи керівництва.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Близнюків

В особистому житті все буде не так гладко. Вам доведеться шукати спільну мову, інколи – це буде досить складно. Тож намагайтеся не загострювати вже існуючі конфлікти і вирішувати їх максимально спокійно.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Рака

Не забувайте про спорт! Цей день обіцяє бути особливо сприятливий для будь-якого фізичного навантаження. Якщо є можливість – більше ходіть пішки та обов'язково робіть прогулянку перед сном. Це не лише покращить ваш настрій, а й самочуття.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Лева

Цей день дуже сприятливий для шопінгу. Можна зробити великі покупки, які ви давно планували. Або навіть якщо ви планували змінити свій гардероб – це також увінчається успіхом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Діви

День буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Приділіть більше уваги спілкуванню з колегами та налагодженню спілкування. Це може позитивно позначитися на вашому самопочутті.

Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2018: важливі поради

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Терезів

Будьте уважні при фізичній роботі, а, зокрема, і при прибиранні вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Скорпіона

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для інвестицій. Умайбутньому ви отримаєте від них суттєвий прибуток.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Стрільця

Цей день для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці дня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Козерога

Будьте обережні до свого здоров'я – цього дня можуть загостритися хронічні захворювання. Також не зайвим буде сходити на додаткове обстеження.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Водолія

Початок тижня сприятливий для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Риб