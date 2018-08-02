Леви сьогодні можуть очікувати на везіння, а от Стрільцям обережність не завадить. Варто уважно прислухатися до свого організму та не займатися самолікуванням. Читайте гороскоп на 2 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День видасться неоднозначним та багатим на емоційні спалахи, особливо для деяких знаків зодіаку. Розмови з рідними вдаватимуться. Таланитиме і тим, хто з головою порине у роботу. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Овна

Відносини з рідними і друзями матимуть схильність складатися як ніколи вдало. Тим Овнам, яким від природи притаманна надмірна впертість, сьогодні вдаватиметься легше сприймати дійсність та іти на компроміси без емоційних втрат.

Прийняті сьогодні рішення, імовірно, скоро захочете переглянути. Проте загалом день вдалий для закладення фундаменту нових справ та знайомств.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Тельця

Уникайте участі в закулісних інтригах. Постарайтеся не втручатися в не надто етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін. Проте сьогодні краще віддайтеся фантазіям, а рішучі дії відкладіть до кращих часів, які прийдуть от-от.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Близнюків

Є шанси помітити перші успіхи у діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою варто не дивуватися та пам’ятати, що всі емоції потрібні. Головне їх вдало застосувати – так, щоб нікому не нашкодити.

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Якщо на вас накинулась хандра, постарайтеся закцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Рака

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

Задумані Раками справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованого, вирішення важких питань і проблем.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Лева

У вашій голові маса геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеним життям та підняти самооцінку. Проте варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінитися і починати не варто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Діви

День вдалий для реалізації задумів, які раніше не вдавалися. Втім, щоб старі проекти запрацювали треба діяти новими методами.

Важливо не відволікатися на другорядне та триматися найважливішого. Можна прислухатися до інтуїції, але і не забувати про логічні доводи та факти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Терезів

У цей день астрологи рекомендують не засиджуватися на місці та забути про лінь, поблажки і жалість. Тим, хто без причини хандритиме може спіткати невдача, натомість успіх супроводжуватиме активних людей, без злих намірів за душею.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Скорпіона

Астрологи рекомендують Скорпіонам взятися за наведення ладу у справах. Розберіть проблеми і питання, які потребують вирішення, складіть список і починайте без поспіху "закривати хвости".

У цей день категорично не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – ідіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Стрільця

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах постарайтесь розвинути впевненість у собі. Не маєте на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Козерога

День Козерогам рекомендовано почати з ритуалів, які заряджають енергією – душу, медитації, книжки. Спілкування сьогодні протікатиме у конструктивному руслі, хоч емоції і вируватимуть.

Ймовірно, що сьогодні вам буде легше, аніж зазвичай знайти спільну мову з близькими. Використайте цей шанс, адже він випадає не так вже й часто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Водолія

На Водоліїв сьогодні чекає неабияка заклопотаність. Вам доведеться крутитися, як білці в колесі, щоб усе встигнути. Головне, щоб надмір справ не зробив вас дратівними та нервовими. Постарайтеся у моменти гніву витримати паузу, щоб не наговорити зайвого.

За можливість віддайте перевагу мовчанці, а не сумнівній балачці.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Риб

Рибам можуть нагадати про себе хронічні захворювання. При виникненні вже знайомих симптомів зверніться до лікаря і не ігноруйте лікування. Пам’ятайте, що чим раніше ви почнете боротися з хворобою – тим більше шансів швидко її здолати.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.