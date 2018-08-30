Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для навчання та розумової праці. При цьому не завадить і попрацювати руками, а особливо на свіжому повітрі. Можливі дрібні конфлікти, втім за бажання їх буде просто деактивувати. Читайте гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні не варто встрявати у чужі сварки та долучатися до поширення пліток. Зорі сприятимуть тим, хто з наснагою візьметься за працю – як розумову, так і фізичну. Не надто вдалий день для зміни іміджу чи побудови грандіозних планів Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Овна

Ймовірно, на роботі вас очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця це саме те, що вам зараз потрібно. Овнам-прокрастинаторам варто відсунути лінь на другий план та взятися за діло.

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Тельця

Максимально вдалим цей день для Тельців зробить ранкова медитація – провести, яку можна у зручному для вас форматі. Сконцентруйтеся на диханні та відпустіть свої думки на 5 – 10 хвилин. Це додасть сил і допоможе упевнено балансувати протягом дня.

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У цей день на вас може навалитися чимала купа справ – ставтеся до них без поспіху та ретельно працюйте на результат. Вечір астрологи рекомендують провести вдома, а якщо у вас все ж заплановані гулянки – на алкоголь краще не налягати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Близнюків

Близнюкам сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Старайтесь уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем та не розмінюватися на дрібниці.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей старайтесь уникати.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Рака

Лінь та неуважність зі сторони Раків сьогодні можуть звести нанівець усі старання. Тож постарайтеся не опускати руки та доробляти справи до кінця.

Ракам астрологи радять провести більше часу з близькими – відправитися з дітьми на цікаву прогулянку чи провідати батьків. Також більше часу приділіть своїй коханій людині.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Лева

У цей день Леви можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також сьогодні зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Діви

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Терезів

Терезам, пов’язаним з діловою сферою, у цей день варто бути обережним. З однієї сторони астрологи прогнозують вдалий час для того, щоб переконати партнерів у правильності ваших рішень, втім з іншої сторони конфлікти, початі сьогодні можуть тягнутися місяцями. Є висока вірогідність, що суперечка призведе до зриву переговорів та втрати напрацьованого.

Астрологи рекомендують підходити до спілкування з прохолодою та надміру не вдаватися до емоцій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Скорпіона

Ретельно контролюйте свої напади вразливості – сварки вдома вам ні до чого. У ділових справах варто діяти з обережністю та тактом – надмірний тиск та заповзятість можуть мати негативні наслідки.

Романтичні побачення сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів, втім неговірким Скорпіонам краще перенести амурні справи на інший день. Високі шанси, що ви промовчите весь вечір.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Стрільця

Для Стрільців у цей день можуть бути характерними емоційні спалахи. Щоб не траплялося конфліктів та травмонебезпечних ситуацій постарайтеся тримати себе в руках. Коли помітите, що починаєте "закипати" – відійдіть у сторону, порахуйте до десяти чи попийте води. Так ви зможете уникнути небажаної сварки та конфронтації.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Козерога

Астрологи рекомендують відкинути в сторону завищену самооцінку та зневажливе ставлення до інших. Період добре підходить для активних, рішучих, пробивних дій. Для досягнення успіху неодмінно доведеться здолати страх.

Загалом ж час сприятливий для клопіткої праці та нових починань.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Водолія

Сьогодні Водоліям легко вдаватимуться контакти з начальством та колегами, переговори проходитимуть успішно. При прийнятті важливих рішень варто дослухатися до свого серця, воно допоможе не схибити.

Сімейні Водолії можуть очікувати на звістку, яка зробить щасливішими не тільки їх, а й усю рідню.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 30 серпня 2018 для Риб

Астрологи пророкують людям народженим під знаком Риб на сьогодні сприятливий день. Проте варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Сни, побачені в ніч на 30 серпня, для Риб можуть мати особливе послання.