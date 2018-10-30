12:27
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку

      1102 Читать новость на русском
      Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

      Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для самовдосконалення. Впевненість в собі дозволить ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Читайте гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

      Сприятливий день для планування робочих моментів, проведення нарад та переговорів. Позитивною темою цього дня може стати ваше особистісний розвиток через творчу активність. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

      Читайте також: Гороскоп на тиждень 29 жовтня – 4 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

      Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку

      Овен (21 березня – 20 квітня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Овна

      Не оглядайтеся на минуле та перестаньте всоте прокручувати невдалі сценарії в голові. Справді важливим є лише сьогодення і саме на ньому варто сконцентруватися — чи то в особистому, чи у професійному житті.

      Телець (21 квітня – 20 травня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Тельця

      Не бійтеся втрачати — натомість прийде щось краще та вартісніше, потрібно лише трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проекти чи людей.

      Близнюки (21 травня – 21 червня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Близнюків

      На роботі вам потрібно сконцентрувати свою увагу на незакінчених справах. Інакше ви можете вступити в конфлікт з колективом та начальством. Якщо ж ви докладете усіх зусиль та проявити ініціативність – то є велика ймовірність кар'єрного зростання.

      Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2018: важливі поради

      Рак (22 червня – 22 липня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Рака

      Сьогодні вам як ніколи варто пам'ятати, що будь-які хороші часи — це результат наполегливої праці у минулому. То ж беріться до діла і біла смуга не забариться!

      Лев (23 липня – 23 серпня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Лева

      Ваша самовіддача не залишиться не поміченою долею, тому закочуйте рукави — і до роботи. Не бійтеся братися за найсерйозніші проекти — сил на втілення у вас вистачить, головне не вішати носа.

      Діва (24 серпня – 23 вересня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Діви

      Згадки про помилки та розчарування можуть навалитися на вас хвилею. Не давайте такому буремному настрою втягнути вас у депресивний вир. Візьміться за себе — трохи спорту може неабияк допомогти.

      Терези (24 вересня – 23 жовтня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Терезів

      У вас є лише один справжній ворог — вбивця ідей в середині вас. Не давайте йому у зародку знищувати найсміливіші ваші ідеї. Успіх приходить тільки до тих, хто пробує допоки не досягне свого.

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Скорпіона

      На вас може очікувати не дуже приємна ситуація, пов'язана зі знайомими. Але не панікуйте, все вирішиться дуже швидко. Стресові ситуації можуть скластися і в особистому житті, але їх вдасться швидко вирішити. Намагайтеся контролювати власні емоції та зберігати холодний розум під час суперечок.

      Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Стрільця

      Щоб цей день приніс вам багато радості та позитивних емоцій, вам потрібно бути уважним та чуйним до оточуючих. Не забувайте про своїх друзів та близьких, найкраще якщо ви здивуєте їх незапланованою вечерю та символічними подарунками.

      Козеріг (22 грудня – 20 січня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Козерога

      Якщо ви з тих, хто відкладає життя на потім, то сьогодні настав ваш день для змін. Адже саме зараз час дуже сприятливий для того, щоб відкинути надокучливі турботи та почати по справжньому працювати на свою мрію та насолоджуватися процесом.

      Водолій (21 січня – 20 лютого)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Водолія

      Цей день змусить вас по іншому поставитися до розподілу фінансів. Якщо у вас є мета – почніть відкладати гроші вже зараз. Від великих та габаритних покупок цього дня варто відмовитись.

      Риби (21 лютого – 20 березня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018 для Риб
      Гороскоп на 30 жовтня 2018 для Риб

      Минуле варто пам'ятати лише для того, щоб учитися на своїх помилках. В усіх інших випадках варто жити теперішнім. Візьміться втілювати цю істину в життя вже сьогодні.

      Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини
      сьогодні , 12:25 Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини
      Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      сьогодні , 12:00 Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      Артем Овдієнко
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів
      сьогодні , 11:30 Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів
      Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      сьогодні , 11:00 Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      Тетяна Мартинюк
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо в Україні у розпалі
       15 жовтня , 09:17
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Якщо Україна не обіграє таке Косово, нам варто закінчити з футболом і перейти на бобслей, – екс-гравець збірної
       8 жовтня 2016 , 10:54
      Збірна України провела тренування в Австрії
       19 березня 2017 , 23:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук