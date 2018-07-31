Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для Скорпіонів та Водоліїв, а от на Козерогів чекать дрібні випробування. Не варто впадати у крайнощі, адже сьогодні буде дуже легко захопитися нав'язливою думкою, яка не обов'язково стане найкращим варіантом. Читайте гороскоп на 31 липня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Варто не лінуватися та приступати до роботи з усім завзяттям. Сміливців та ентузіастів чекає вдача. День не вдалий для відвідування салонів краси, зміни зачіски. Також не найкращий час, щоб іти у банк чи до юристів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Овна

Якщо відчуватимете сьогодні злість – не лякайтеся. Можливо саме це почуття дозволить вам знайти вихід з ситуації, яка вже давно остогидла чи розпрощатися з людьми, компанія яких неприємна.

Звісно, плюватися і кричати не варто, краще спробувати через злість відчути власну силу і стійкість – це допоможе у непростих ситуаціях.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Тельця

Тельцям притаманно добре розбиратися в житті та з легкістю читати поміж рядками. Сьогодні вам може випасти неабияка нагода скористатися своїми вміннями.

Допоможе інтуїція і вирішити проблеми на роботі. Вам вдасться зрозуміти, до кого звернутися, щоб отримати цінні поради.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Близнюків

День не надто сприятливий для Близнюків, які займаються торгівлею – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто піде у банк, імовірно вдасться вирішити складне питання.

Сьогодні варто проявляти активність та працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення прибутків та професійної реалізації.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Рака

Раки можуть сьогодні відчути на собі, що означає, коли тебе не розуміють. Імовірно, ваша працьовитість чи зайнятість справами стане причиною для конфліктів. А ви ж то старалися для всіх!

По приході додому старайтеся не забивати голову буденними проблемами і намагайтеся відволіктись та більше часу приділити рідним.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Лева

Левам астрологи радять сьогодні у всьому покладатися тільки на свою інтуїцію. Втім приступати до рішучих дій варто лише за стовідсоткової впевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на вівторок.

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Можливі конфлікти у сім’ї. Найімовірніше, що сварки будуть дрібними та не накладуть відчутного відбитку на загальну ситуацію.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Діви

Дівам сьогодні можна сміливо братися за фізичні навантаження – як то спорт, роботу по дому чи будь-що інше. Витрачена енергія легко та швидко відновиться.

Дівам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Терезів

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Терезів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати е найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара астрологи радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів настав сприятливий час для планування кар'єрної драбини. Важливо приділити достатньо часу питанням здоров'я, бажано зайнятися спортом. Вдало відбуватимуться переїзди, покупки та справи, пов’язані з фінансами і нерухомістю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Стрільця

Стрільцям варто сьогодні більше часу приділити пізнанню нового. Візьміться за навчання. Навіть, якщо ви вже не студент, дізнатися що-небудь нове вам не завадить.

Добре вдаватимуться і справи з фінансами, наведенням ладу в домі. При неприємних відчуттях у тілі варто звернутися до лікаря та переглянути свій раціон і режим дня.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні буде характерна неймовірна проникливість та допитливість. Це допоможе у складних ситуаціях та при налагодженні контактів. Ви справлятимете враження всезнайки, що додасть вагомості вашій репутації.

Астрологи рекомендують не забувати про відпочинок, але застерігають від гамірних компаній.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Водолія

Водолії сьогодні сміливо можуть заявляти про свої почуття – відкидайте умовності та беріться підкоряти серця. Маєте високі шанси стати душею компанії, завести нові знайомства та вивести на кращий рівень стару дружбу.

Сміливо можете задовольняти свої гастрономічні забаганки. Якщо кортить смачненького, не забороняйте собі ним поласувати.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 31 липня 2018 для Риб

В Риб сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!

Розмови з рідними та близькими сьогодні будуть вдаватися легко та невимушено. Приділіть рідним достатньо уваги та подаруйте трішки тепла.