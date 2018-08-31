Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає не надто простий день, якому будуть притаманні неабиякої сили лінощі. Є високі шанси нервових вибухів на фоні перевтоми, тому варто берегти себе. Читайте гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Варто спокійно та монотонно виконувати заплановане на день. Можливі часті відступи від задуманого плану, які краще сприймати легко. Часто нова дорога може виявитися цікавішою! Ввечері не варто відмовлятися від відпочинку у цікавій компанії. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Овна

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і тих, хто неділю неділю проведе не роботі – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Тельця

Тельцям цей день рекомендовано провести у спокої та за можливості на самоті. У жодному разі не метушіться – навряд чи ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з бездумною біганиною та виправленням справ, зроблених абияк.

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Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Близнюків

День краще підходить для завершення справ, аніж для початку нових. Починати нові можна лише у випадку, якщо вони короткотермінові. Від справ у яких ви не впевнені тримайтеся подалі.

Це вдалий час, щоб провести розвантажувальний день. Протипоказане переїдання, спиртне та гучні гулянки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Рака

На матеріальне збагачення сьогодні Ракам розраховувати не варто. А от добра звістка з нізвідки до вас таки прилетіти може.

Добре йтимуть амурні справи. Ввечері астрологи рекомендують відправитися на прогулянку, особливо тим, у кого немає пари.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Лева

Левам цей день бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі, а то й просто на дачу. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Діви

Для Дів 31 серпня буде вдалим, щоб вести ділові справи та братися за монотонну роботу. Ймовірно, ви нарешті побачите результат роботи, над якою працюєте вже не перший день.

Також астрологи рекомендують Дівам даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Терезів

Щоб день був вдалим Терезам після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе та у спокої уявити свій майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Також позитивно на Терезів у цей день вплине перебування на природі, турбота про власне тіло. Вдома краще братися за дрібні роботи – не термінові енергозатратні справи астрологи рекомендують відкласти на потім.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Скорпіона

Високі шанси, що сьогодні перед Скорпіонами вирине потужна проблема, яка хвилювала вас уже давно. Уникайте зарозумілості та імпульсивності – з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Під загрозою можуть опинитися і відносини з коханою людиною. Ймовірні, розмови про розставання та марудне з’ясування стосунків. Для тих Скорпіонів, у яких не має пари, зараз вдалий час шукати собі супутника чи супутницю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Стрільця

Для Стрільців у цей день гороскоп прогнозує час, сприятливий для відновлення дружніх відносин. Можлива зустріч з другом, якого ви вже давно не бачили.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін придатності медичних препаратів, які ви приймаєте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні вдаватиметься робота, за яку потрібно братися руками, а не головою. Дрібні ремонти вдома, робота в саду – це те, чому сьогодні треба віддати перевагу.

У цей день астрологи рекомендують бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Водолія

Водолії, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята. Настрій у представників цього знаку сьогодні буде по-доброму войовничим. Вдалий момент, щоб організувати зустріч друзів,родичів чи колег.

Можете сміливо вступати у розмови та зав’язувати нові знайомства. Ваша харизма дозволятиме сьогодні робити це з легкістю та невимушеністю.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 31 серпня 2018 для Риб

Сьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим не будь смачним, але за умови зо воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа, м'ясо.

Корисно займатися роботами по дому, влаштувати прибирання, позбутися від непотребу. Від гулянь варто відмовитись.